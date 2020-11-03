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06:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вирус испугал покупателей

Они стали реже ходить в торгцентры.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Осенний рост заболеваемости COVID-19 заставил жителей крупных городов минимизировать посещение торгцентров. Shopping Index (отражает число покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве и Санкт-Петербурге в октябре сократился более чем на 26% год к году. На этом фоне ритейлеры рассчитывают на новую волну арендных скидок.

Shopping Index в Москве по итогам октября 2020 года сократился на 9,4% по сравнению с сентябрем и на 26,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, приводит данные Watcom. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге, где показатель сократился на 3,5% по сравнению с сентябрем и на 26,3% год к году. Падение активности потребителей в октябре — нетипичное явление. Например, в Москве в прошлом году в этот период Shopping Index относительно сентября вырос на 2,1%, а в Санкт-Петербурге — 4,8%.

Президент Watcom Роман Скороходов поясняет, что на текущее поведение потребителей влияют опасение заразиться COVID-19 и резкий экономический спад. Значимость первого фактора наиболее остро ощущалась во второй половине октября, но сейчас ослабевает. О смене настроений покупателей говорят и консультанты. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева поясняет, что если в сентябре трафик достиг 80−85% от уровня прошлого года, то в период 5—18 октября снова начался отток. Сейчас, по ее наблюдениям, посещаемость остается на уровне 70−75% относительно значений прошлого года.

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В ГК «Обувь России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra) отмечают, что отток покупателей начался с конца сентября, а выраженным тренд стал во второй декаде октября. Гендиректор D’S Damat в России Эмил Оруджлу предполагает, что на покупателей повлиял страх повторного тотального закрытия магазинов. Важным фактором, по мнению заместителя гендиректора брендов S.Oliver Shoes и Jana Ивана Шахина, стали и вводимые на фоне ухудшения санитарной обстановки новые ограничения и меры безопасности. Он оценивает сокращение трафика в 35%. Оруджлу говорит о 40% для объектов в центре города.

В «Обуви России» говорят, что больше всего посетителей потеряли магазины в крупных торгцентрах, меньше всего — в объектах стрит-ритейла.

Представитель компании отмечает, что наиболее стабильная ситуация с трафиком в городах с населением до 50 тыс. человек.

Наблюдения ритейлеров косвенно подтверждают данные Watcom: в Москве по итогам октября Shopping Index для небольших объектов оказался на 25,8% ниже, чем годом ранее. В случае с крупными торгцентрами падение достигло 30,5%.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова поясняет, что реакция ритейлеров на текущий спад оказалась однозначной — они просят снизить арендные ставки.
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В «Обуви России» подтверждают, что активно ведут переговоры о снижении стоимости аренды помещений. В целом за девять месяцев расходы сети на аренду сократились на 20%, при этом на 16% — только за третий квартал. В Hoff указывают, что пытаются договориться с владельцами помещений о переходе на процент от оборота вместо фиксированной ставки аренды. В этот раз девелоперы готовы на уступки. Коммерческий директор Malltech Мария Дриц отмечает, что компания предоставляет арендаторам краткосрочные каникулы при значительном снижении выручки.

Евгения Хакбердиева ждет роста покупательской активности в предновогодний период. Но, по ее словам, рост может быть не планомерным, а стихийным непосредственно перед праздниками. Полное восстановление рынка, по прогнозам эксперта, произойдет не раньше конца 2021 года. Такой же прогноз делает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова, напоминая, что на покупателей влияет не только санитарная обстановка, но и экономический кризис. «По официальным прогнозам, оборот розничной торговли и реальные располагаемые доходы населения в 2020 году будут сокращаться на 4,2 и 3% соответственно», — констатирует эксперт.

Александра Мерцалова, Никита Щуренков

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