06:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вирус испугал покупателей
Они стали реже ходить в торгцентры.
Осенний рост заболеваемости COVID-19 заставил жителей крупных городов минимизировать посещение торгцентров. Shopping Index (отражает число покупателей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в Москве и Санкт-Петербурге в октябре сократился более чем на 26% год к году. На этом фоне ритейлеры рассчитывают на новую волну арендных скидок.
Shopping Index в Москве по итогам октября 2020 года сократился на 9,4% по сравнению с сентябрем и на 26,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года, приводит данные Watcom. Аналогичная ситуация в
Президент Watcom Роман Скороходов поясняет, что на текущее поведение потребителей влияют опасение заразиться COVID-19 и резкий экономический спад. Значимость первого фактора наиболее остро ощущалась во второй половине октября, но сейчас ослабевает. О смене настроений покупателей говорят и консультанты. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева поясняет, что если в сентябре трафик достиг 80−85% от уровня прошлого года, то в период
В ГК «Обувь России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra) отмечают, что отток покупателей начался с конца сентября, а выраженным тренд стал во второй декаде октября. Гендиректор D’S Damat в России Эмил Оруджлу предполагает, что на покупателей повлиял страх повторного тотального закрытия магазинов. Важным фактором, по мнению заместителя гендиректора брендов S.Oliver Shoes и Jana Ивана Шахина, стали и вводимые на фоне ухудшения санитарной обстановки новые ограничения и меры безопасности. Он оценивает сокращение трафика в 35%. Оруджлу говорит о 40% для объектов в центре города.
В «Обуви России» говорят, что больше всего посетителей потеряли магазины в крупных торгцентрах, меньше всего — в объектах
Наблюдения ритейлеров косвенно подтверждают данные Watcom: в Москве по итогам октября Shopping Index для небольших объектов оказался на 25,8% ниже, чем годом ранее. В случае с крупными торгцентрами падение достигло 30,5%.
В «Обуви России» подтверждают, что активно ведут переговоры о снижении стоимости аренды помещений. В целом за девять месяцев расходы сети на аренду сократились на 20%, при этом на 16% — только за третий квартал. В Hoff указывают, что пытаются договориться с владельцами помещений о переходе на процент от оборота вместо фиксированной ставки аренды. В этот раз девелоперы готовы на уступки. Коммерческий директор Malltech Мария Дриц отмечает, что компания предоставляет арендаторам краткосрочные каникулы при значительном снижении выручки.
Евгения Хакбердиева ждет роста покупательской активности в предновогодний период. Но, по ее словам, рост может быть не планомерным, а стихийным непосредственно перед праздниками. Полное восстановление рынка, по прогнозам эксперта, произойдет не раньше конца 2021 года. Такой же прогноз делает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова, напоминая, что на покупателей влияет не только санитарная обстановка, но и экономический кризис. «По официальным прогнозам, оборот розничной торговли и реальные располагаемые доходы населения в 2020 году будут сокращаться на 4,2 и 3% соответственно», — констатирует эксперт.
Александра Мерцалова, Никита Щуренков