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10:08 (мск), источник: Ведомости

ФАС возбудила дело против «Почты России» за надбавки к тарифам в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении «Почты России» из-за нарушения закона о защите конкуренции, сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным ФАС, «Почта России» не исполнила предупреждение и не отменила надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах.

«Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении. Заседание по рассмотрению дела назначено на 17 ноября.

В августе 2020 г. ФАС выдала «Почте России» предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, «Почта России» должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.

Дополнительная надбавка в размере 100% к сумме оплаты за всю массу посылки была установлена с 1 октября 2019 г. Она коснулась как отправления посылок в труднодоступные отделения связи, так и отправку из них.

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