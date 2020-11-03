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16:26 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата оценила долги ликвидированного Минкавказа

Дебиторская задолженность Министерства по делам Северного Кавказа на момент его ликвидации составила 3 млрд руб., следует из отчета, опубликованного Счетной палатой.

Источник: Reuters

Отмечается, что наибольшая часть этой суммы — 80% — приходится на долги Южной Осетии и Абхазии. «Она подлежит списанию при предоставлении отчетности о выполненных работах, предусмотренных двухсторонними соглашениями о предоставлении финансовой помощи этим республикам», — пояснила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

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Счетная палата также сообщила о просроченной задолженности в 590 млн руб. ФГУ «Южная дирекция реализации программ и проектов», которое находилось в ведении Минкавказа. Отмечается, что с учреждением вовремя не рассчитались поставщики и исполнители работ, сейчас они проходят процедуры банкротства. В результате создаются риски, что «задолженность не будет взыскана в полном объеме и возникнет задолженность, безнадежная к взысканию», отметила Орлова. Она добавила, что эта проблема перейдет к Минэкономразвития, которое после ликвидации Минкавказа несет его функции и полномочия.

Помимо этого, Счетная палата нашла нарушения в формировании ликвидационной бюджетной сметы Минкавказа. Выяснилось, что в ней не было обоснованного расчета плановых сметных показателей на общую сумму 167,6 млн руб. Также обнаружены нарушения при списании имущества Минэкономразвития, ранее находящегося в распоряжении Минкавказа. Теперь есть «риск утраты» 487 единиц движимого имущества на сумму 3 млн руб., так как большая часть средств была списана без согласования и предоставления необходимых документов.

Минкавказа было создано в мае 2014 г. для разработки проектов государственных программ по развитию Северного Кавказа. Ведомство было упразднено указом президента России Владимира Путина от 21 января этого года.

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