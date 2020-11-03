Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 ноябряСражение под Вязьмой, захват Курска немецкими войсками, запуск КА «Спутник-2» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
75VIP-вирус
14Новые карантины в странах Европы
17:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Литва наказала Белоруссию за запуск АЭС

После включения в сеть первого энергоблока Белорусской АЭС литовский оператор Litgrid заявил о прекращении всех торгов с республикой, сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Такое решение означает, что электроэнергия из Белоруссии и России не сможет попасть на литовский рынок, который также является точкой входа для импорта в Латвию и Эстонию.

Умный атом
Узнай, какой мир ждет тебя в будущем

Вильнюс наказал Минск в связи с тем, что считает проект БелАЭС угрозой национальной безопасности и окружающей среде. Его поддерживают и другие страны Балтии.

Глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас подчеркнул, что принятые меры гарантируют безопасность Прибалтики от энергии с новой АЭС. Он также назвал станцию «геополитическим проектом России на земле Белоруссии» и напомнил, что позиция Литвы закреплена законодательно, сообщает РИА Новости.

О включении энергоблок в объединенную энергосистему республики сообщило 3 ноября Минэнерго Белоруссии. Официальная церемония запуска должна пройти 7 ноября. Второй энергоблок планируется ввести в строй в мае 2022 года.

Станция строится с 2013 года, на ее строительство Россия выдала кредит в размере 10 миллиардов долларов. Минувшим летом Москва согласилась снизить ставку по кредиту и продлить его на два года.

Жители Вильнюса начали бесплатно получать таблетки йодированного калия на случай аварии на БелАЭС
Во время загрузки произошла ошибка.
18:17 (мск)© Ньюстюб
 Рогозин ответил недовольному Путину
Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября
По делу о теракте в Вене задержаны 14 человек
В США началось голосование на выборах президента
Счетная палата оценила долги ликвидированного Минкавказа
В Индии жителей попросили есть больше сладкого
Нарисованных людей превратили в «реальных» с помощью нейросети
Ловушка в квитанции: как заставляют платить за ЖКХ больше
Здоровье
34-летний мужчина вылез из горячего душа и чуть не умер У него развилась острая аллергическая реакция на холодный воздух в ванной комнате.
Кино
Безруков с женой, Кожевникова и другие звезды на премьере В столице показали военную драму «Подольские курсанты»
Новости партнеров
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Силуанов предупредил россиян об отмене пенсий
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Эрдоган назвал 3 государства, которые считает преступными
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Кто и зачем скупает батарейки от брелоков машины?
Леди
Как украсить дом к Новому году и сэкономить Приближается время волшебства (и крутых скидок!)
Новости партнеров
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
"Единая Россия" выступила в защиту работающих пенсионеров
"ЕР": работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь