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19:54 (мск), источник: Forbes

«Головомойка» для Джека Ма: Китай приостановил потенциально крупнейшее IPO мира

Китайские регуляторы решили приостановить первичное публичное размещение финтех-компании Ant Group на площадке Star Market (часть Шанхайской биржи), которое должно было состояться 5 ноября. Об этом заявила сама Ant Group на сайте Гонконгской биржи.

Источник: AFP 2020

Профильные китайские регуляторы посчитали, что компания может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации для проведения IPO. Эти опасения связаны с «существенными вопросами», которые появились в связи с разговором регуляторов с контролирующим лицом, председателем совета директоров и гендиректором компании, говорится в сообщении. Кроме того, повлияли и «недавние изменения в регулировании финтех-сектора», пишет компания.

Из-за остановки IPO в Шанхае будет приостановлен и одновременный листинг на Гонконгской фондовой бирже, добавила Ant Group. Она не уточнила, на какой срок приостановлено IPO.

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В понедельник Народный банк Китая совместно с тремя другими регуляторами вызвали основателя Ant Group миллиардера Джека Ма, который сейчас контролирует компанию, а также председателя Эрика Цзина и Саймона Ху для того, чтобы опросить их по поводу IPO. Детали беседы ни регуляторы, ни компания не раскрыли. Ant Group лишь уточняла, что будет «тщательно применять прозвучавшие на встрече мнения». Financial Times обратила внимание на то, что китайское слово yuetan, которое регуляторы использовали в пресс-релизе, обычно указывает на «головомойку» со стороны властей.

В октябре Ма раскритиковал государственные банки и регуляторов Китая и заявил, что у них «менталитет ломбарда» и они тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц, напомнила FT.

Шанхайская биржа в заявлении на сайте пишет, что Джека Ма вызывали для «контрольных интервью», и что возникли «другие существенные проблемы», включая перемены в «нормативной среде финансовых технологий», цитирует Financial Times.

Ant Group планировала провести крупнейшее в истории IPO одновременно в Шанхае и Гонконге 5 ноября, рассчитывая привлечь $34,4 млрд.

Сейчас рекорд принадлежит крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которая смогла привлечь на IPO $29,4 млрд. Предстоящее предложение ценных бумаг вызвало большой ажиотаж: размещение привлекло заявки от индивидуальных инвесторов по меньшей мере на $3 трлн, писал Bloomberg.

«Я никогда не видел, чтобы IPO приостанавливали на такой стадии», — заявил FT директор одной из шанхайских брокерских фирм. Он описал решение как «принятое в самые последние минуты»: «Я не думаю, чтобы когда-либо были прецеденты подобной ситуации», — отметил он. «В долгосрочной перспективе инвесторы изменят оценку стоимости Ant. Людям, которые дали ей высокие оценки как технологической компании, придется подумать о ней скорее как о финансовой фирме и задуматься о ее потенциале для роста», — заявил Bloomberg аналитик Ю Тяньцзяо.

Акции холдинга Alibaba обвалились на Нью-Йоркской бирже к 19:00 мск почти на 6%. Компании принадлежат 33% Ant Group. Представитель компании заявил, что Alibaba будет оказывать «действенную поддержку Ant Group», чтобы та смогла адаптироваться и принять «развивающиеся регуляторные рамки».

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