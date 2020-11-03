19:54 (мск), источник: Forbes
«Головомойка» для Джека Ма: Китай приостановил потенциально крупнейшее IPO мира
Китайские регуляторы решили приостановить первичное публичное размещение
Профильные китайские регуляторы посчитали, что компания может не удовлетворять требованиям или условиям раскрытия информации для проведения IPO. Эти опасения связаны с «существенными вопросами», которые появились в связи с разговором регуляторов с контролирующим лицом, председателем совета директоров и гендиректором компании, говорится в сообщении. Кроме того, повлияли и «недавние изменения в регулировании финтех-сектора», пишет компания.
В понедельник Народный банк Китая совместно с тремя другими регуляторами вызвали основателя Ant Group миллиардера Джека Ма, который сейчас контролирует компанию, а также председателя Эрика Цзина и Саймона Ху для того, чтобы опросить их по поводу IPO. Детали беседы ни регуляторы, ни компания не раскрыли. Ant Group лишь уточняла, что будет «тщательно применять прозвучавшие на встрече мнения». Financial Times обратила внимание на то, что китайское слово yuetan, которое регуляторы использовали в
В октябре Ма раскритиковал государственные банки и регуляторов Китая и заявил, что у них «менталитет ломбарда» и они тормозят инновации, тогда как Ant Group играет важную роль в кредитовании инновационных, но малообеспеченных компаний и частных лиц, напомнила FT.
Шанхайская биржа в заявлении на сайте пишет, что Джека Ма вызывали для «контрольных интервью», и что возникли «другие существенные проблемы», включая перемены в «нормативной среде финансовых технологий», цитирует Financial Times.
Сейчас рекорд принадлежит крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которая смогла привлечь на IPO $29,4 млрд. Предстоящее предложение ценных бумаг вызвало большой ажиотаж: размещение привлекло заявки от индивидуальных инвесторов по меньшей мере на $3 трлн, писал Bloomberg.
«Я никогда не видел, чтобы IPO приостанавливали на такой стадии», — заявил FT директор одной из шанхайских брокерских фирм. Он описал решение как «принятое в самые последние минуты»: «Я не думаю, чтобы
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