«Интеррос» регистрирует новую вакцину против коронавируса

ООО «НПО Петровакс Фарм» 3 ноября подало заявку на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19, следует из данных государственного реестра лекарственных средств. Препарат под брендом «Конвидеция» планируется выпускать на площадке «Петровакса» в Подольске. Мощности предприятия позволяют производить в год более 160 млн доз иммунобиологических препаратов, сообщается на сайте компании. По данным реестра, сейчас вакцина проходит третью фазу клинических испытаний на 750 пациентах.
«Петровакс» входит в холдинг «Интеррос» Владимира Потанина (занимает первое место в рейтинге Forbes с состоянием $19,7 млрд). Компания выпускает лекарственные средства, вакцины, биологически активные добавки и пр. Имеет более 20 патентов. В 2019 году «НПО Петровакс Фарм» получило 10,56 млрд руб. выручки и 1,29 млрд руб. чистой прибыли, следует из «СПАРК-Интерфакс».
«Петровакс» проводит испытания вакцины от COVID-19 совместно с разработчиком препарата — китайской CanSino Biologics Inc, сообщала российская компания. После регистрации вакцины «Петровакс» планировал начать поставки на российский рынок и в страны СНГ. «Ъ» направил вопросы в «Петровакс».
Первая российская вакцина от COVID-19, «Спутник V», разработанная институтом имени Гамалеи Минздрава, сейчас также проходит испытания. По данным протокола, они должны закончиться до 1 мая 2021 года, однако промежуточные результаты могут появиться уже в ноябре. Мэр Москвы Сергей Собянин на прошлой неделе говорил, что производство вакцины подходит к стадии массового выпуска и вакцинация от COVID-19 может начаться в конце ноября—декабре.
Еще одна вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора зарегистрирована 14 октября, пострегистрационные испытания должны также начаться в этом месяце. Свой вариант препарата разработал центр имени Чумакова РАН. Об интересе к разработке вакцины говорили и в «Биокаде», доля в котором принадлежит владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. AstraZeneca планирует локализацию производства вакцины в РФ на мощностях «Р-Фарм» Алексея Репика. К концу года ожидается выпуск миллионов доз вакцин, цитировал «Интерфакс» директор центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.
Как отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, обычно регистрация препарата занимает не менее полугода, но в условиях пандемии процесс может быть ускорен.
По оценке гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, годовая потребность в вакцине от COVID-19 будет на уровне 70 млн доз. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев говорил, что стоимость препарата будет до 1 тыс. руб. за вакцину.
Таким образом, годовой оборот этого российского рынка можно оценить до 70 млрд руб.
По словам Шуляка, рынок уже достаточно конкурентный, а в ближайшее время «Вектор» может выпустить вторую версию вакцины. С другой стороны, полагает эксперт, в России вряд ли скоро появятся иностранные вакцины, которые высокими темпами разрабатывают Pfizer и Janssen.