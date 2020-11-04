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04:46 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт рассказал, кому в 2021 году назначат пенсию раньше срока

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В следующем году право на досрочные пенсии получат работающие на особо тяжелых и опасных рабочих местах. Кроме того, появились и новые категории, которым полагается более ранний выход на пенсию — некоторые предпенсионеры и многодетные матери, рассказал агентству «Прайм» глава Центра анализа НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Источник: Reuters

По его словам, в 2021 году право досрочно выходить на пенсию получат люди, работающие на особо тяжелых, вредных и опасных рабочих местах. Например, работники металлургических, машиностроительных и химических производств, горнодобывающей отрасли.

Также досрочно пенсию назначат работникам, занятым в особо важных для общества сферах: педагогам, медикам, артистам.
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Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости имеют и некоторые россияне по социальным мотивам и состоянию здоровья — например, инвалиды, или люди, работавшие в районах Крайнего Севера.

С повышением пенсионного возраста более ранний выход на пенсию предусмотрен для целого ряда новых категорий. Это, к примеру, предпенсионеры, которым до пенсии остается два года, если они отработали 20 или 25 лет (соответственно, мужчины или женщины) и не могут трудоустроиться после увольнения. Чтобы получить пенсию в этом случае, необходимо предоставить справку из центра занятости.

Кроме того, досрочная пенсия возможна для многодетных матерей — срок выхода на пенсию зависит от числа детей: женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на 4 года раньше. Если у женщины от пяти детей и больше, пенсия наступает в 50 лет.

Обратиться за досрочной пенсией на два года раньше пенсионного возраста могут и люди с большим страховым стажем — для женщин не менее 37 лет и для мужчин — не менее 42 лет.

«Неизменным — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — остался пенсионный возраст для назначения накопительной пенсии и пенсии, которая была сформирована из добровольных взносов граждан и их работодателей», — напомнил эксперт.

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