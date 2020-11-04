Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
24Теракт в центре Вены
16:16 (мск), источник: Ведомости

Нефть подорожала после заявления Трампа о победе на выборах

Цены на нефть выросли примерно на 3% после заявления действующего президента США Дональда Трампа о победе на выборах, сообщает Reuters.

Источник: AP 2020

Агентство отмечает, что подсчет голосов на выборах главы США еще не завершен, а их итог еще неясен, поэтому заявление Трампа является преждевременным.

Видео
Суды или насилие? Битва за Белый дом вступила в решающую стадию

Та, стоимость нефти марки Brent выросла на 2,5% и составила $40.73 за баррель, в то время как котировки West Texas Intermediate к 11:56 по Гринвичу (14:56 мск) выросли на 2,44% — до $38,60 за баррель.

«Победа Трампа рассматривается как оптимистичный сценарий для нефти из-за санкций против Ирана и его поддержки сокращения нефти ОПЕК под руководством Саудовской Аравии для поддержки цен», — пишет агентство.

При этом оспаривание результата выборов и продолжительная неопределенность рассматриваются как наиболее негативный результат для цен на нефть и рынков в целом. Победа кандидата от Демократической партии — Джо Байдена — будет оцениваться как пессимистично или нейтрально на фоне его поддержки «зеленой» политики и более мягкой позиции по отношению к Ирану.

Ранее сегодня в ходе выступления после завершения голосования Трамп заявил, что обратится в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов, которые могут быть сфальсифицированы сторонниками Байдена. Американский президент также заявил, что победил на выборах.

3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Американцы ждут результатов выборов президента. Фотогалерея
В России выявили почти 20 000 новых случаев коронавируса за сутки
Подведение итогов выборов в США затягивается
В Канаде рассказали об отказе советских врачей лечить Тарасова
Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США
Большинство украинцев поддержали Зеленского в его борьбе с КСУ
Кит «искупал» двух туристок в Калифорнии (видео)
Ученые назвали правильный способ варить рис
Gnezdo.ru
4 актера из "Бедной Насти" которые ушли из жизни
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Авто
Трамп или Байден? Какие авто любят кандидаты в президенты У кандидатов в президенты США совершенно разные взгляды не только на политику, но и на автомобили. Мы расскажем, чем Трамп отличается от Байдена
Новости партнеров
Соседи Заворотнюк рассказали, как выглядит больная актриса
Фургала отпустят из СИЗО
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Дети
47-летняя Мария Миронова перестала скрывать лицо годовалого сына В сети восхищаются милым мальчиком
Новости партнеров
Как без помощи врача и теста проверить себя на Covid-19, находясь дома
Монах назвал имя следующего президента России
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь