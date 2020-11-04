16:16 (мск), источник: Ведомости
Нефть подорожала после заявления Трампа о победе на выборах
Цены на нефть выросли примерно на 3% после заявления действующего президента США Дональда Трампа о победе на выборах, сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что подсчет голосов на выборах главы США еще не завершен, а их итог еще неясен, поэтому заявление Трампа является преждевременным.
Та, стоимость нефти марки Brent выросла на 2,5% и составила $40.73 за баррель, в то время как котировки West Texas Intermediate к 11:56 по Гринвичу (14:56 мск) выросли на 2,44% — до $38,60 за баррель.
«Победа Трампа рассматривается как оптимистичный сценарий для нефти
При этом оспаривание результата выборов и продолжительная неопределенность рассматриваются как наиболее негативный результат для цен на нефть и рынков в целом. Победа кандидата от Демократической партии — Джо Байдена — будет оцениваться как пессимистично или нейтрально на фоне его поддержки «зеленой» политики и более мягкой позиции по отношению к Ирану.
Ранее сегодня в ходе выступления после завершения голосования Трамп заявил, что обратится в Верховный суд для решения вопроса о результатах выборов, которые могут быть сфальсифицированы сторонниками Байдена. Американский президент также заявил, что победил на выборах.
3 ноября в США состоялся основной день выборов президента страны. На данный момент голосование завершено. Сейчас идет подсчет результатов.