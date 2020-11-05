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10:54 (мск), источник: РИА Новости

Граждане и бизнес в России накопили «под матрацем» 12 триллионов рублей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий к 1 октября достигла 12,1 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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Источник: РИА Новости

«Наличные деньги вне банковской системы <…> продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — сказал аналитик.

Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.

Большой «навес» наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.

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