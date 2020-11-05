Граждане и бизнес в России накопили «под матрацем» 12 триллионов рублей

«Наличные деньги вне банковской системы <…> продемонстрировали рекордный рост — 28,3 процента в годовом выражении. Такого не было по крайней мере с 2012 года. Для сравнения: перед самым коронакризисом — на 1 марта 2020 года — этот рост был в четыре раза ниже и составлял всего 7,1 процента», — сказал аналитик.
Это не специфика России — из-за режима самоизоляции спрос на наличность глобально вырос по всему миру, обратил внимание управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.
Основной вклад в прирост объема наличных внесли март (рост 5,9 процента за месяц) и апрель (6,6 процента). Это связано с паническими настроениями начала эпидемии и кризиса, когда граждане массово забирали деньги из банков, полагает Осадчий. Сейчас этот процесс замедлился: в месячном выражении прирост объема наличных за сентябрь составил всего один процент.
Большой «навес» наличных на руках населения создает инфляционные риски, предупреждает Осадчий.