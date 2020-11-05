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13:30 (мск), источник: Forbes

Состояние 10 богатейших людей мира выросло более чем на $33 млрд в первый день после выборов в США

В первый день после выборов президента США состояние Безоса выросло на $10,5 млрд, а состояние Цукерберга — на $8 млрд. Акции Amazon, Facebook и Google стали одним из драйверов восстановления американского рынка, падавшего перед голосованием.

Источник: Reuters

Совокупное состояние 10 богатейших миллиардеров планеты после закрытия торгов на американских биржах в среду увеличилось более чем на $33 млрд, следует из данных обновляемого в реальном времени рейтинга Forbes Real-Time.

Сильнее других выросло состояние самого богатого в мире бизнесмена, генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Оно увеличилось на $10,5 млрд и составило $190,6 млрд. На втором месте оказался глава Facebook Марк Цукерберг — его состояние выросло на $8 млрд, достигнув $105,5 млрд.

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Третью позицию делят два миллиардера, состояния каждого из которых увеличились на $4 млрд. Речь идет о сооснователе Google Ларри Пейдже ($77 млрд) и богатейшем человеке Азии, основателе индийского холдинга Reliance Industries Мукеше Амбани ($74,1 млрд).

Американский фондовый рынок, для которого последняя неделя перед выборами президента США стала худшей с марта, продемонстрировал рост в первый день после голосования. Одним из драйверов этого роста стали именно технологические гиганты.

Так, акции Amazon на момент закрытия торгов в среду подорожали на 6,32% и стоили $3241. Бумаги Facebook в свою очередь выросли в цене на 8,32% и торговались за $287,38. Акции Alphabet, материнской компании Google, подорожали на 6,09% и стоили $1745,85.

Состояния 10 богатейших людей мира выглядят так:

1. Джефф Безос — $190,6 млрд (+$10,5 млрд);.

2. Бернар Арно (владелец Louis Vuitton и Dior) — $119,5 млрд (+$3,6 млрд);.

3. Билл Гейтс (сооснователь Microsoft) — $115,9 млрд (+$668 млн);.

4. Марк Цукерберг (глава Facebook) — $105,5 млрд (+$8 млрд);.

5. Илон Маск (основатель Tesla и SpaceX) — $93,1 млрд (-$547 млн);.

6. Уоррен Баффетт (глава инвесткомпании Berskhire Hathaway) — $78 млрд (-$291 млн);.

7. Ларри Пейдж (сооснователь Google) — $77 млрд (+$4 млрд);.

8. Ларри Эллисон (основатель Oracle) — $75,1 (-$379 млн);.

9. Сергей Брин (сооснователь Google) — $74,9 млрд (+$3,8 млрд);.

10. Мукеш Амбани (основатель Reliance Industries) —$74,1 млрд (+$4 млрд).

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