18:56 (мск), источник: ТАСС
В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое
МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».