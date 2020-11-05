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18:56 (мск), источник: ТАСС

В ЦБ заявили о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы почти вдвое

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем незаконного обналичивания с использованием исполнительных листов за январь — сентябрь 2020 года вырос почти в два раза. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на XVIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

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Источник: AP 2020

«Есть проблемы, которые очевидны и для Банка России, и для финансовой разведки, и для наших поднадзорных субъектов. Одна из них — это рост сомнительных операций с использованием исполнительных документов. Рост наблюдаем в отношении незаконного обналичивания денежных средств. За девять месяцев текущего года, к сожалению, объем такого обналичивания с использованием исполнительных документов увеличился в 1,9 раза», — сказал он.

По словам главы департамента, объем по таким операциям растет постоянно.

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Ясинский также сообщил, что на текущий момент стоит глобальная задача по модификации законодательства для решения проблемы исполнительных листов.

Так, Министерство юстиции подготовило соответствующий законопроект, в подготовке которого принимал активное участие Банк России.

«Надеемся, что в ближнесрочной перспективе кредитные организации получат инструментарий, который позволил бы им противодействовать использованию исполнительных листов для проведения операций, которые подпадают под определение сомнительных», — добавил он.

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