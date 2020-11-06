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01:07 (мск), источник: Ведомости

Слабость рубля россиян не волнует

Более половины граждан не видят связи между своим финансовым положением и валютным курсом.

ЦБ: $ 78.4559   -1.54 € 92.1229   -1.22 ММВБ: $ 77.0000   -2.34 € 91.0600   -1.83
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их финансовое положение, свидетельствуют данные опроса, проведенного онлайн-платформой Webbankir. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро, о заметном ухудшении заявили лишь 18% респондентов.

Эксперты видят в таких результатах проявление низкой финансовой грамотности, ведь потребительские расходы россиян неизбежно зависят от курса рубля, поскольку в среднем в потребительской корзине импорт составляет около 40%, а по некоторым сегментам продуктов (фармацевтика, автомобили) доля импорта доходит до 70%. «Следует понимать, что девальвация существенно сокращает потребление на фоне продолжающегося снижения реальных доходов», — указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Впрочем, причина может заключаться в том, что россияне уже привыкли к регулярным обвалам национальной валюты. В частности, в конце 2014 — начале 2015 г. мы были свидетелями девальвации рубля, на фоне которой нынешние колебания не выглядят значительными. «Российская экономика в то время имела большую долю импорта и тесные связи с курсом доллара, но, несмотря на это, выдержала удар, — напоминает Скрыль. — Сейчас мы наблюдаем снижение курса рубля меньшее, чем было пять лет назад».

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Еще одним вариантом адаптации россиян к колебаниям валютных курсов стало снижение потребления. Так, во II квартале нынешнего года расходы российских семей оказались минимальными за последние 13 лет и приблизились к показателям кризисного 2007 года. По данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата, номинальные расходы домохозяйств снизились с 18 920 руб. на одного члена семьи в месяц в апреле — июне 2019 г. до 16 490 руб. в апреле — июне 2020 г. По подсчетам авторов исследования, в реальном выражении с учетом инфляции сокращение составило 12,8%. «В предыдущие кризисные годы во II квартале сокращение трат было менее существенным: в 2014 г. — 10,8%, в 2009 г. — 8,8%», — отмечают аналитики FinExpertiza.

Заметнее всего во II квартале россияне сократили траты на гостиницы, кафе и рестораны (-83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%). Сокращение потребительских расходов эксперты во многом связывают с карантином, из-за которого потребители были ограничены в посещении заведений общественного питания и в досуге вне дома.

Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения.
Елена Трубникова
президент FinExpertiza

Примечательно, что в то же время больше всего выросли траты россиян на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%) — товары в основном зарубежного производства, цены на которые меняются в зависимости от валютного курса.

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То есть повышение цен, вызванное девальвацией, если и произошло, то не оказало существенного влияния на решения о покупках. Важно, что и торговля в отличие от прошлых кризисов не торопится увеличивать цены вслед за ростом курса доллара или евро — все понимают, что покупательная способность большинства населения на пределе и смена ценников в сторону повышения приведет только к спаду продаж.

Граждане просто в очередной раз сократят потребление, дожидаясь следующего снижения валютных курсов. «При оценке фундаментальных факторов, определяющих стоимость нашей национальной валюты, можно сделать вывод, что рубль значительно недооценен в настоящее время и по мере исчерпания действия текущих краткосрочных факторов можно ожидать возврата его стоимости на уровень 72−75 руб. за доллар США», — полагает Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». Судя по всему, большинство россиян интуитивно разделяют эту точку зрения.

Елена Ведерина

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