01:07 (мск), источник: Ведомости
Слабость рубля россиян не волнует
Более половины граждан не видят связи между своим финансовым положением и валютным курсом.
56% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их финансовое положение, свидетельствуют данные опроса, проведенного
Эксперты видят в таких результатах проявление низкой финансовой грамотности, ведь потребительские расходы россиян неизбежно зависят от курса рубля, поскольку в среднем в потребительской корзине импорт составляет около 40%, а по некоторым сегментам продуктов (фармацевтика, автомобили) доля импорта доходит до 70%. «Следует понимать, что девальвация существенно сокращает потребление на фоне продолжающегося снижения реальных доходов», — указывает Татьяна Скрыль, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Впрочем, причина может заключаться в том, что россияне уже привыкли к регулярным обвалам национальной валюты. В частности, в конце 2014 — начале 2015 г. мы были свидетелями девальвации рубля, на фоне которой нынешние колебания не выглядят значительными. «Российская экономика в то время имела большую долю импорта и тесные связи с курсом доллара, но, несмотря на это, выдержала удар, — напоминает Скрыль. — Сейчас мы наблюдаем снижение курса рубля меньшее, чем было пять лет назад».
Еще одним вариантом адаптации россиян к колебаниям валютных курсов стало снижение потребления. Так, во II квартале нынешнего года расходы российских семей оказались минимальными за последние 13 лет и приблизились к показателям кризисного 2007 года. По данным аналитической службы международной
Заметнее всего во II квартале россияне сократили траты на гостиницы, кафе и рестораны (-83%), на отдых вне дома и культурные мероприятия (-53%), на покупку одежды и обуви (-32%). Сокращение потребительских расходов эксперты во многом связывают с карантином,
Часть людей сознательно урезала расходы, ощутив важность наличия подушки безопасности. На это, в частности, указывает увеличение сбережений населения.
Примечательно, что в то же время больше всего выросли траты россиян на предметы домашнего обихода и бытовую технику (+18%) — товары в основном зарубежного производства, цены на которые меняются в зависимости от валютного курса.
То есть повышение цен, вызванное девальвацией, если и произошло, то не оказало существенного влияния на решения о покупках. Важно, что и торговля в отличие от прошлых кризисов не торопится увеличивать цены вслед за ростом курса доллара или евро — все понимают, что покупательная способность большинства населения на пределе и смена ценников в сторону повышения приведет только к спаду продаж.
Граждане просто в очередной раз сократят потребление, дожидаясь следующего снижения валютных курсов. «При оценке фундаментальных факторов, определяющих стоимость нашей национальной валюты, можно сделать вывод, что рубль значительно недооценен в настоящее время и по мере исчерпания действия текущих краткосрочных факторов можно ожидать возврата его стоимости на уровень 72−75 руб. за доллар США», — полагает Станислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кредит». Судя по всему, большинство россиян интуитивно разделяют эту точку зрения.
Елена Ведерина