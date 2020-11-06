05:08 (мск), источник: Известия
Цены идут на посадку: авиабилеты на новогодние праздники подешевели
Спрос не восстановится даже в традиционно высокий для перевозчиков период, говорят эксперты.
Цены на перелеты на новогодние праздники (с вылетом 25 декабря — 10 января) будут на 14−17% ниже, чем в этот же период прошлого года. Такие данные «Известиям» предоставили сервисы по продаже авиабилетов. При этом цены на полеты в Стамбул из российских городов — единственное открытое массовое международное направление в Новый год — выросли на 39%, говорят в Aviasales. В 2021 году авиабилеты подорожают в случае ослабления карантинных мер или банкротства одного из игроков российского рынка, говорят эксперты.
По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%. В среднем билет
На остальных направлениях из топ-10 цены снизились. Так, билеты на рейсы
OneTwoTrip, в свою очередь, зафиксировал снижение средней цены на перелеты на 15%.
Из 10 наиболее популярных для авиапутешествий городов рост средней цены фиксируется только на билеты в Симферополь — в среднем на 8% (из разных городов России). Билеты в Москву подешевели на 20%, в Сочи — на 5%, в
— В этом году россияне не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается нестабильной, — сказали в OneTwoTrip.
По данным Aviasales, средняя стоимость перелета на одного человека с 25 декабря по 10 января упала на 17%, до 10,9 тыс. рублей. Чаще всего россияне покупали билеты в Москву,
Год назад в топе самых востребованных направлений были рейсы в Таиланд и страны Европы (Чехия, Германия). При этом, по данным Aviasales, существенно выросли цены на полеты из российских городов в Стамбул. В среднем билет стоит 23,5 тыс. рублей — на 39% больше, чем в прошлом году.
В S7 подтвердили «Известиям», что отмечают высокий спрос на полеты в новогодние праздники, хотя на рынке действительно наблюдается тренд на снижение среднего тарифа. Сегодня все самолеты авиакомпании задействованы в расписании, добавили в
Оценить спрос на полеты в канун и сразу после Нового года очень сложно, так как глубина продаж остается невысокой: люди опасаются планировать и покупать билеты, отметили в «Уральских авиалиниях». При этом на прошлогодний декабрь было выполнено больше рейсов, чем запланировано на тот же месяц 2020 года.
В других авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.
Путешествия на поездах тоже становятся дешевле почти по всем направлениям. По данным OneTwoTrip, подорожали только билеты в Адлер — на 12%, и в Тюмень — на 7%. Средние цены на поездку по железной дороге в Москву упали на 7%, в
По информации Tutu.ru, средний чек на железнодорожные билеты по всем направлениям в России вырос в рамках статистической погрешности — на 2%, с 2,6 тыс. до 2,7 тыс. рублей. На трех самых популярных железнодорожных направлениях цены снизились.
На направлении
Сегодня Россия и Китай — это два единственных рынка в мире, которые начали немного восстанавливаться по пассажиропотоку относительно предыдущего года, рассказал гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий. Правда, в денежном выражении они показывают существенное падение: средний пассажир теперь почти не приносит прибыли.
Это происходит
Эксперт считает, что в России восстановление уровня цен 2019 года может произойти в случае банкротства одной или нескольких авиакомпаний — предложение провозных мощностей снизится, и компании получат возможность поднять тариф.
Частично восстановиться рынок сможет только к лету следующего года, если власти России и других стран ослабят карантинные меры. Правда, такой сценарий эксперт считает маловероятным.
Герман Костринский