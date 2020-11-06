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05:08 (мск), источник: Известия

Цены идут на посадку: авиабилеты на новогодние праздники подешевели

Спрос не восстановится даже в традиционно высокий для перевозчиков период, говорят эксперты.

Источник: Известия

Цены на перелеты на новогодние праздники (с вылетом 25 декабря — 10 января) будут на 14−17% ниже, чем в этот же период прошлого года. Такие данные «Известиям» предоставили сервисы по продаже авиабилетов. При этом цены на полеты в Стамбул из российских городов — единственное открытое массовое международное направление в Новый год — выросли на 39%, говорят в Aviasales. В 2021 году авиабилеты подорожают в случае ослабления карантинных мер или банкротства одного из игроков российского рынка, говорят эксперты.

Снижение на авиатранспорте

Средний чек на полеты по России в предстоящие новогодние праздники снизился по сравнению с прошлым годом на 14−17%, рассказали «Известиям» в онлайн-сервисах по продаже билетов.

По данным Tutu.ru, цена на путешествия по России с вылетом 25 декабря — 10 января снизилась на 14%. В среднем билет туда-обратно стоит 13 тыс. рублей вместо 15,1 тыс. рублей год назад (с учетом билетов, забронированных с 1 июня по 30 октября). Подорожали на 1% только рейсы Москва-Симферополь, средняя цена билета составила 10 тыс. рублей.

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На остальных направлениях из топ-10 цены снизились. Так, билеты на рейсы Москва-Сочи подешевели на 9%, до 12,7 тыс. рублей, Москва-Калининград — на 2% (9,5 тыс. рублей), Москва-Минеральные Воды — на 20% (10,7 тыс. рублей), Москва-Новосибирск — на 31% (10,6 тыс. рублей). Полет из Санкт-Петербурга в Симферополь стал дешевле на 23% (12 тыс. рублей), в Краснодар — на 19% (10,4 тыс. рублей).

Из-за конкуренции с железной дорогой на 38% упали цены на направление Москва-Санкт-Петербург, до 4,7 тыс. рублей. Билеты на рейсы из Петербурга в Калининград подешевели на 24% (8,4 тыс. рублей), в Минеральные Воды — на 2% (17,2 тыс. рублей).

OneTwoTrip, в свою очередь, зафиксировал снижение средней цены на перелеты на 15%.

Средний билет подешевел с 13,7 тыс. рублей в каникулы-2020 до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года.

Из 10 наиболее популярных для авиапутешествий городов рост средней цены фиксируется только на билеты в Симферополь — в среднем на 8% (из разных городов России). Билеты в Москву подешевели на 20%, в Сочи — на 5%, в Санкт-Петербург — на 15%, в Краснодар — на 28%, в Калининград — на 12%. Но спрос на подешевевшие билеты пока ниже прошлогоднего: заказов на 40% меньше, отметили в сервисе.

— В этом году россияне не спешат заранее покупать билеты и планировать свои поездки, так как ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается нестабильной, — сказали в OneTwoTrip.

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По данным Aviasales, средняя стоимость перелета на одного человека с 25 декабря по 10 января упала на 17%, до 10,9 тыс. рублей. Чаще всего россияне покупали билеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Уфу, Калининград, Махачкалу, Красноярск и Новосибирск, сообщили там. При этом доля продаж билетов на полеты внутри страны выросла до 96% с 50% в предыдущие новогодние праздники. Это произошло из-за того, что большинство международных направлений остаются закрытыми для полетов, сказал представитель Aviasales.

Год назад в топе самых востребованных направлений были рейсы в Таиланд и страны Европы (Чехия, Германия). При этом, по данным Aviasales, существенно выросли цены на полеты из российских городов в Стамбул. В среднем билет стоит 23,5 тыс. рублей — на 39% больше, чем в прошлом году.

В S7 подтвердили «Известиям», что отмечают высокий спрос на полеты в новогодние праздники, хотя на рынке действительно наблюдается тренд на снижение среднего тарифа. Сегодня все самолеты авиакомпании задействованы в расписании, добавили в пресс-службе перевозчика.

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Оценить спрос на полеты в канун и сразу после Нового года очень сложно, так как глубина продаж остается невысокой: люди опасаются планировать и покупать билеты, отметили в «Уральских авиалиниях». При этом на прошлогодний декабрь было выполнено больше рейсов, чем запланировано на тот же месяц 2020 года.

В других авиакомпаниях на запросы «Известий» не ответили.

По всем направлениям

Путешествия на поездах тоже становятся дешевле почти по всем направлениям. По данным OneTwoTrip, подорожали только билеты в Адлер — на 12%, и в Тюмень — на 7%. Средние цены на поездку по железной дороге в Москву упали на 7%, в Санкт-Петербург — на 6%, в Казань — на 16%, в Сочи — на 2%, в Ярославль — на 19%, в Петрозаводск — на 20%, в Хабаровск — на 12%. Стоимость поездки в Нижний Новгород, по данным OneTwoTrip, в среднем осталась неизменной.

По информации Tutu.ru, средний чек на железнодорожные билеты по всем направлениям в России вырос в рамках статистической погрешности — на 2%, с 2,6 тыс. до 2,7 тыс. рублей. На трех самых популярных железнодорожных направлениях цены снизились.

Цены на поезда Москва-Петербург упали на 8%, до 2,2 тыс. рублей, Москва-Казань — на 3%, до 2,6 тыс. рублей, Москва-Петрозаводск — на 18%, до 2,8 тыс. рублей.

На направлении Москва-Нижний Новгород Tutu.ru зафиксировал подорожание билетов на 26% до 1,2 тыс. рублей, а поездка Москва-Сочи стала дешевле на 6% (6 тыс. рублей).

Окно в мир

Сегодня Россия и Китай — это два единственных рынка в мире, которые начали немного восстанавливаться по пассажиропотоку относительно предыдущего года, рассказал гендиректор FriendlyAviaSupport Александр Ланецкий. Правда, в денежном выражении они показывают существенное падение: средний пассажир теперь почти не приносит прибыли.

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Это происходит из-за того, что предложение продолжает существенно превышать спрос. А выросшие цены на полеты в Стамбул стали исключением, так как полеты туда — единственное открытое массовое международное направление для российских путешественников. В силу ограниченной конкуренции и высокого спроса на поездки в этот турецкий город, который остается крупным транзитным узлом, авиакомпании могут хоть немного зарабатывать на перелетах.

Эксперт считает, что в России восстановление уровня цен 2019 года может произойти в случае банкротства одной или нескольких авиакомпаний — предложение провозных мощностей снизится, и компании получат возможность поднять тариф.

Частично восстановиться рынок сможет только к лету следующего года, если власти России и других стран ослабят карантинные меры. Правда, такой сценарий эксперт считает маловероятным.

Герман Костринский

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