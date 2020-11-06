Слабый рубль подлил масла в огонь: насколько вырастут цены на продукты

РИА Новости выяснило, как изменятся розничные цены на подсолнечное масло и другие фермерские продукты.
Все на экспорт
Сейчас масло стоит 76,325 тысячи рублей за тонну с НДС, а в начале января было 45,175. Рекорды бьет и подсолнечник, прибавивший 275 рублей: 31,825 тысячи за тонну без НДС. Об этом сообщает аналитический центр «Совэкон», специализирующийся на аграрных рынках.
«Подорожали и конкуренты — пальмовое и соевое масло, что только подстегнуло подсолнечное», — отмечает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра «ТелеТрейд».
К тому же на ценах негативно отразился серьезный неурожай. «Неблагоприятная для подсолнечника погода — засушливая весна и сухое лето на юге Центрального Черноземья и в Южном федеральном округе. В других регионах, наоборот, были сильные дожди», — говорит исполнительный директор АО «Инвестиционно-аграрный фонд» Марина Строгая.
В «Совэконе» предполагают, что в результате соберут 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23,3 процента меньше прошлогоднего показателя. Таким образом, урожай может стать самым низким с 2017-го, когда было десять с половиной миллионов тонн.
В Министерстве сельского хозяйства не столь пессимистичны: там прогнозируют 13 миллионов тонн. В Российском зерновом союзе ожидают столько же.
Тем временем экспортные цены на подсолнечное масло прибавили 15 долларов — до 985 за тонну. Вверх их толкает высокий мировой спрос на масличные.
В ближайшее время сохранится и неопределенность с курсом национальной валюты. В случае победы на выборах в США демократа Джо Байдена весьма вероятно смягчение санкций против Тегерана. Появившаяся на рынке иранская нефть опустит нефтяные котировки с соответствующим ослаблением рубля. Это на руку экспортерам: рублевая выручка растет вместе с долларом.
«Производителям гораздо выгоднее продавать продукт на экспорт, на внутреннем рынке они для компенсации стремятся также поднять цены», — указывает Марк Гойхман.
«По сравнению с прошлым годом подсолнечник подорожал на 49 процентов. А в рознице стоимость одного литра подсолнечного масла в среднем прибавила десять-двадцать процентов», — уточняет Марина Строгая.
Напомним, власти ранее ввели запрет на экспорт подсолнечника за пределы Евразийского экономического союза, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эмбарго действовало с 12 апреля по 30 июня. Затем разрешили — до первого сентября. Это возымело эффект: за июль-август на экспорт ушла 21 тысяча тонн подсолнечника, подсчитали в Министерстве сельского хозяйства. А годом ранее — 141 тысяча.
Поскольку низкие пошлины позволяют фермерам ориентироваться на мировой рынок и завышать цены, с первого февраля 2021-го экспортный тариф повысили до 20 процентов, но не более 80 евро за тонну.
Слабый рубль на всех
Дорожает не только «солнечный цветок». «Пшеница в опте повысилась на 34 процента, мука пшеничная — на 20, рожь — на 2,7», — перечисляет Марк Гойхман. «Кроме того, значительно поднялись цены на сахар — в рознице на десять процентов», — добавляет Марина Строгая.
Но если подсолнух подкосил неурожай, то у пшеницы таких проблем не наблюдается. В октябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил о планах собрать не менее 82 миллионов тонн, что на семь с половиной миллионов больше, чем в прошлом году.
А вот девальвация рубля, подталкивающая аграриев реализовывать товар за пределами России, — общая беда.
«В ближайшие месяцы проинфляционное влияние, видимо, сохранится. Однако оно имеет краткосрочный характер и не создает рисков для инфляции в среднесрочной перспективе», — говорится в докладе Банка России.
В 2020-м цены прибавят 3,9−4,2 процента, в 2021-м — три с половиной-четыре, а в дальнейшем останутся вблизи четырех, прогнозируют в ЦБ.
Резкого подорожания товаров аграрно-промышленного комплекса не ожидает и Марк Гойхман. Однако экономист предупреждает, что не стоит надеяться и на существенное удешевление. «Продовольствие — социально значимая продукция, и изменения конъюнктуры компенсируются различными механизмами: от использования или наращивания запасов в резервных фондах до административных мер. Поэтому продовольственная инфляция примерно соответствует общему изменению потребительских цен», — объясняет собеседник агентства.
Например, по данным Росстата, за три квартала этого года цены на хлеб поднялись на пять процентов, на крупы и бобовые — на 20,4, макаронные изделия — на 7,5. В целом продтовары подорожали на 3,3 процента, что лишь немногим выше общей потребительской инфляции (3,03).
В 2021-м году сохранится дезинфляционное влияние. Поэтому ожидается, что регулятор продолжит мягкую денежно-кредитную политику.