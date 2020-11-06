Национальная премия бизнес-коммуникаций объявит имена победителей 1 декабря

13:20 (мск)
Национальная Премия
Сбор заявок на участие в НПБК 2020 уже закрыт. Экспертный совет Премии определит лучших маркетологов и самые эффективные агентства, бренды и медиа, а также выявит обладателей наивысшей награды Премии и специальных призов.
Первый этап голосования начался 20 октября и завершится 10 ноября, второй этап голосования пройдет с 16 по 20 ноября, а
Результаты позволят сформировать единый рейтинг лучших маркетинговых практик. Независимый рейтинг НПБК публикуется ежегодно по итогам работы Экспертного совета. В 2020 году он будет опубликован в издании РБК.