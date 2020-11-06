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13:20 (мск)

Национальная премия бизнес-коммуникаций объявит имена победителей 1 декабря

Онлайн-голосование уже запущено.

Национальная Премия бизнес-коммуникаций — главная награда за эффективные маркетинговые практики и одно из важнейших деловых событий страны.

Сбор заявок на участие в НПБК 2020 уже закрыт. Экспертный совет Премии определит лучших маркетологов и самые эффективные агентства, бренды и медиа, а также выявит обладателей наивысшей награды Премии и специальных призов.

Голосование в этом году будет проходить в онлайн-формате, но по-прежнему в три этапа.

Первый этап голосования начался 20 октября и завершится 10 ноября, второй этап голосования пройдет с 16 по 20 ноября, а гран-при состоится 20 ноября.

Результаты позволят сформировать единый рейтинг лучших маркетинговых практик. Независимый рейтинг НПБК публикуется ежегодно по итогам работы Экспертного совета. В 2020 году он будет опубликован в издании РБК.

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