Спрос на СПГ-терминал оказался жидковат

Немецкая Uniper пересмотрит планы строительства СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, предназначенного в первую очередь для импорта американского СПГ, из-за недостатка интереса участников рынка к бронированию его мощностей. Процедура подачи обязывающих заявок завершилась 30 октября и показала, что интерес к проекту недостаточен для продолжения работы «в нынешнем виде». В качестве альтернативы терминал может быть перепроектирован для приема водорода. Ранее сообщалось, что правительство Германии может финансово поддержать строительство терминалов СПГ в Вильгельмсхафене и Брунсбюттеле в обмен на отказ Вашингтона от санкций в отношении «Северного потока-2».
Немецкая Uniper пересмотрит свои планы относительно строительства плавучего СПГ-терминала в порту Вильгельмсхафен на севере Германии, предназначенного для импорта американского СПГ, после того как участники рынка не проявили достаточного интереса к резервированию его мощностей, следует из сообщения проектной компании терминала Uniper LNG Terminal Wilhelmshaven GmbH (LTeW).
LTeW проводила сбор заявок на резервирование мощности проекта (до 10 млрд кубометров в год) с 22 сентября по 30 октября. «Процедура запроса интереса со стороны участников рынка завершилась без достаточного отклика, — говорится в сообщении.— Многие участники рынка приняли участие в процедуре и выразили общий интерес, но не все сделали свои намерения по бронированию обязывающими».
В сообщении уточняется, что необязывающая фаза сбора заявок началась в мае 2019 года и вызвала «большой интерес» среди участников рынка. При этом Uniper уже заказала у японской Mitsui соответствующее судно для приема и регазификации сжиженного газа (FSRU).
Сейчас в Германии — крупнейшем газовом рынке Европы — нет ни одного терминала по приему СПГ: страна получает сжиженный природный газ с мирового рынка через Бельгию и Голландию.
В перспективе страна должна отказаться от атомной и угольной генерации и заместить СПГ и возобновляемой энергетикой объемы газа, традиционно импортируемые с гигантского месторождения Гронинген в Нидерландах, закрытие которого запланировано на 2022 год.
Вильгельмсхафен — один из трех планируемых СПГ-терминалов по импорту сжиженного газа в Германии, наряду с проектом на 8 млрд кубометров в год в Брунсбюттеле, большую часть мощности которого уже забронировала RWE, со вводом в 2022 году и проектом Stade LNG на 12 млрд кубометров в год на севере Германии, разрабатываемым Hanseatic Energy Hub. Процесс подачи обязывающих заявок на бронирование мощностей по второму из них может начаться к концу первого квартала 2021 года, запуск — в 2025 году.
Руководитель СПГ-проекта в Вильгельмсхафене Оливер Гизе пояснил, что многие компании в настоящий момент не хотят брать на себя долгосрочные обязательства.
«Результаты процедуры запроса заинтересованности показывают, что нам необходимо пересмотреть масштаб и направленность планируемого терминала, чтобы он оставался привлекательным для участников рынка, а также экономически предсказуемым для LTeW и Uniper», — сказал господин Гизе.
В частности, в качестве альтернативы рассматривается возможность использования площадки в Вильгельмсхафене для импорта «экологически чистого газа».
«Импорт водорода напрямую также возможен в долгосрочной перспективе», — добавил господин Гизе.
В августе немецкая Die Zeit сообщала, что Германия предлагала США сделку: Берлин готов был проинвестировать до €1 млрд в строительство двух СПГ-терминалов в портах Брунсбюттель и Вильгельмсхафен в обмен на возможность бессанкционного завершения строительства газопровода «Северный поток-2».