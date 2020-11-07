Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение

Ранее схожие протоколы были подписаны с Кипром и Мальтой. Эксперты полагают, что такая идентичность изменений может объясняться выполнением обещания, данного кипрской стороне. Тем интереснее, сохранится ли такой подход в переговорах с Нидерландами: с этой юрисдикцией, по мнению экспертов, договориться будет сложнее.
Протокол об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения с российской стороны подписал замминистра финансов Алексей Сазанов, со стороны Люксембурга — посол этой страны в РФ Жорж Фабер. Документ поднимает ставку налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Ратификация протокола должна состояться уже до конца 2020-го с тем, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.
Напомним, добиться именно такого роста налога на выводимые за рубеж выплаты в марте правительству поручил Владимир Путин. 8 сентября аналогичный протокол был подписан с Кипром, 1 октября — с Мальтой. По оценкам Минфина, изменения соглашений с тремя этими странами будут добавлять российскому бюджету 130−150 млрд руб. ежегодно.
Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации.
Партнер по международному налогообложению «Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов отмечает, что, судя по утвержденному правительством проекту протокола, исключения из общей ставки также практически идентичны кипрским.
Пятипроцентную ставку по дивидендам сохранят публичные компании, у которых на бирже обращаются от 15% акций, а также владеющие в течение года 15% и более акций/долей российской компании. Нулевая ставка сохраняется для процентов по банковским займам и еврооблигациям. Для внутригрупповых займов ставка налога у источника по процентам составит 5%, если получатель — публичная компания (условия такие же, как для пониженной ставки налога по дивидендам).
Партнер КПМГ в России и СНГ Александр Токарев говорит, что согласованный протокол можно считать минимальным стандартом, выработанным в результате длительных переговоров с Кипром. Изначально Минфин РФ предложил повышение ставок по дивидендам и процентам до 15% для всех, но киприоты сумели отстоять исключения для некоторых лиц. «Можно предположить, что подписание протокола к СИДН с другими странами на условиях, идентичных кипрским, могло стать одним из условий согласования документа этой островной республикой», — считает Александр Токарев.
Как пояснили в пятницу «Ъ» в ведомстве, «говорить о параметрах соглашения с Нидерландами пока преждевременно, в настоящее время с ними продолжаются переговоры».
Рустам Вахитов полагает, что договориться с Нидерландами будет сложнее: «У этой страны более сильная переговорная позиция. Там работают в том числе и компании из РФ с госучастием, которые могут пострадать от прекращения действия соглашения, поэтому такой рычаг давления использовать будет сложно». Эксперт также ожидает, что условия протокола с Нидерландами, скорее всего, будут менее жесткими.
Александр Токарев отмечает, что «исходя из публичной информации, протокол к соглашению с Нидерландами может содержать льготы не только для публичных, но и для частных (не торгуемых) компаний при соблюдении определенных условий». «Например, чтобы бенефициар таких компаний также был налоговым резидентом Нидерландов», — говорит эксперт.
Татьяна Гришина, Вадим Вислогузов