Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
16Скончался Михаил Жванецкий
06:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Ритейлеры намерены из-за пандемии сдерживать цены к Новому году

Российские торговые сети, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), планируют сдерживать цены на продукты и товары к Новому году. В ассоциации сообщили, что запросы производителей и поставщиков на изменение закупочных цен рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением ФАС.

Источник: Reuters

«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен.

Читайте также
Россияне привыкли к нестабильности и больше не боятся кризиса

В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года", — заявили в АКОРТ (цитата по ТАСС).

В ассоциации сообщили, что при отсутствии объективных оснований для повышения закупочной цены стоимость на конкретный товар после рассмотрения запроса остается стабильной. «Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек», — уточнили в АКОРТ.

АКОРТ считает колебания цен относительно прошлого года несущественными и не видит предпосылок для изменения цен по-другому сценарию.

В октябре 2019 года индекс потребительских цен составил 3,75% к октябрю 2018 года, в октябре 2020 года к октябрю прошлого года — 3,99%. Изменения цен на отдельные продовольственные товары носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами, например, неурожаем злаковых культур или ростом котировок на бирже, сообщили в ассоциации. Там отметили, что изменение цен на продовольствие не превышает средние значения индекса потребительской инфляции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кремль ответил на публикацию о болезни и скорой отставке Путина
Отравление Навального: что Германия ответила на запрос Генпрокуратуры
Бюллетени в Пенсильвании будут изолированы по решению суда
Вице-премьер пострадал в результате ДТП в Москве
Ефремов этапирован в колонию Белгородской области
Китай обогнал США по росту богатства в пандемию
Попова рассказала, где чаще всего люди заражаются коронавирусом
В Джорджии намерены пересчитать голоса на выборах президента США
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Популярные темы на «Детях»
Косоглазие, которое не косоглазие. 339
Как реагировать? 316
Разговор с приятельницей 171
Дети... свои или чужие 160
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь