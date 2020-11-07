Ритейлеры намерены из-за пандемии сдерживать цены к Новому году

«Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен.
В текущей ситуации, несмотря на существенные издержки торговли, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции, компании — члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики и не считают, что до нового года цены будут меняться по сценарию, отличному от прошлого года", — заявили в АКОРТ (цитата по ТАСС).
В ассоциации сообщили, что при отсутствии объективных оснований для повышения закупочной цены стоимость на конкретный товар после рассмотрения запроса остается стабильной. «Объективными причинами для изменения цен производителей могут быть: уровень инфляции в экономике, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля к иностранным валютам, рост тарифов естественных монополий и цен на энергоносители, изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек», — уточнили в АКОРТ.
АКОРТ считает колебания цен относительно прошлого года несущественными и не видит предпосылок для изменения цен по-другому сценарию.
В октябре 2019 года индекс потребительских цен составил 3,75% к октябрю 2018 года, в октябре 2020 года к октябрю прошлого года — 3,99%. Изменения цен на отдельные продовольственные товары носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами, например, неурожаем злаковых культур или ростом котировок на бирже, сообщили в ассоциации. Там отметили, что изменение цен на продовольствие не превышает средние значения индекса потребительской инфляции.