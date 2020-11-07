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03:36 (мск), источник: Газета.Ру

Биржи США показали рекордный с весны недельный рост на фоне выборов

Основные американские фондовые индексы продемонстрировали рекордный недельный рост на фоне проходящих в стране выборов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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Источник: AP 2020

Так, за неделю индекс Dow Jones поднялся на 6,8%, однако по состоянию на пятницу, 6 ноября, опустился на 0,24%, до 28323,26 пункта.

Кроме того, индекс широкого рынка S&P 500 отметил недельный рост на 7,3%, а в пятницу его показатели снизились на 0,04%, до 3509,04 пункта.

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При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq в пятницу вырос на 0,04%, до 11895,23 пункта и на неделе также рос на 9%.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп — 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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