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06:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Китай обогнал США по росту богатства в пандемию

Вопреки пандемии коронавируса состояние 400 богатейших китайцев выросло на 820 миллиардов долларов (на 64 процента), а американцев — на 240 миллиардов. Об этом пишет Forbes.

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Источник: Reuters

В итоге суммарный капитал самых состоятельных жителей КНР стал равен 2,11 триллиона долларов.

Китай может вскоре обогнать США и стать главной страной по числу миллиардеров, пишет издание. Минимальное состояние, необходимое для попадания в рейтинг, выросло с миллиарда до 1,55 миллиарда.

При этом китайский список пополнили 68 новичков, а американский — 18. Росту капитала китайцев поспособствовал бум в сфере интернет-торговли, технологий, а также здравоохранения, отмечают эксперты.

Ранее стало известно, что совокупное состояние семи богатейших людей мира выросло на 33 миллиарда долларов в первый день после выборов в США.

Генеральный директор Amazon и самый состоятельный человек в мире Джефф Безос стал богаче на 10,5 миллиарда долларов.

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