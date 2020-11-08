В России обсуждают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

Согласно проекту, внесенному в Госдуму, кредиторов могут обязать раскрывать клиентам причины, почему их заявки на каникулы по ссудам отклонены.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поводом для него стали жалобы заемщиков — на фоне пандемии они стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, но получали отказы в «государственных каникулах». Взамен банки предлагали им собственные программы реструктуризации.
«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — подтвердил РБК представитель ЦБ. В Минфине не ответили на запрос.
Президент России Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы на фоне пандемии коронавируса в начале апреля. Они предполагают полугодовую отсрочку платежей по ипотеке и потребительским ссудам, если доход гражданина упал на треть.