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13:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В России обсуждают ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам

Минфин и Банк России поддерживают законопроект, направленный на борьбу с необоснованными отказами банков в кредитных каникулах. Это следует из предварительных отзывов ведомств на законодательную инициативу, сообщает РБК.

Источник: Reuters
Согласно проекту, внесенному в Госдуму, кредиторов могут обязать раскрывать клиентам причины, почему их заявки на каникулы по ссудам отклонены.
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Как следует из пояснительной записки к законопроекту, поводом для него стали жалобы заемщиков — на фоне пандемии они стали чаще обращаться в банки за отсрочками по кредитам, но получали отказы в «государственных каникулах». Взамен банки предлагали им собственные программы реструктуризации.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — подтвердил РБК представитель ЦБ. В Минфине не ответили на запрос.

Президент России Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы на фоне пандемии коронавируса в начале апреля. Они предполагают полугодовую отсрочку платежей по ипотеке и потребительским ссудам, если доход гражданина упал на треть.

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