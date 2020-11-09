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00:18 (мск), источник: ТАСС

Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может ускориться

По итогам третьего квартала инфляция составила 3,67%

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2−0,3% в месяц», — говорится в приложении к докладу.

Ведомство отмечает, что удорожание услуг по итогам 9 месяцев 2020 года было незначительным — на 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.

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