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Счетная палата сообщила, что рост цен до конца года может ускориться
По итогам третьего квартала инфляция составила 3,67%
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен до конца 2020 года могут увеличиться. Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года, подготовленном Счетной палатой.
«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2−0,3% в месяц», — говорится в приложении к докладу.
Ведомство отмечает, что удорожание услуг по итогам 9 месяцев 2020 года было незначительным — на 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях сохраняющихся ограничений на работу предприятий сферы услуг.
По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%.