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18:04 (мск), источник: РИА Новости

Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от COVID-19

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Нефть дорожает на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.

Источник: AP 2020

По состоянию на 15:07 мск цена январских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 7,88%, до 42,56 доллара за баррель, декабрьских WTI — на 8,37%, до 40,25 доллара.

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Растет и российский рынок акций. Рублевый индекс Мосбиржи к 15:36 мск поднялся на 1,94%, до 2951,92 пункта, долларовый РТС — на 3,38%, до 1218,05.

Особенно прибавляет нефтегазовый сектор. Кроме того, акции «Аэрофлота» дорожали почти на восемь процентов, обновляя максимумы с 8 октября.

Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.

В мире число заразившихся коронавирусом приблизилось к 50 миллионам, умерли 1,2 миллиона человек. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии. В десятку также входят Франция, Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия и Мексика.

Над созданием вакцин работают производители в разных странах. Первые две — «Спутник-V» и «ЭпиВакКорону» — зарегистрировали в России.

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Во время загрузки произошла ошибка.
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