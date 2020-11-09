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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара опустился ниже 76 рублей

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль вырос против основных резервных валют; в ходе торгов на Московской бирже доллар тестировал «круглый» уровень 76 рублей.

ЦБ: $ 76.9515   -0.24 € 91.4953   +0.14 ММВБ: $ 76.1400   -1.27 € 89.9400   -2.07
Источник: РИА Новости

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 15:57 мск падал на 1,44 рубля, до 75,97 рубля, курс евро терял 1,61 рубля, до уровня 90,40 рубля.

При этом доллар уже опускался до 75,95 рубля — это минимальный показатель с 22 сентября.

В течение дня также росла стоимость нефти марки Brent. На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали на 7,88 процента до 42,56 доллара за баррель.

Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.

Во время загрузки произошла ошибка.
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