18:02 (мск), источник: РИА Новости
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Рубль вырос против основных резервных валют; в ходе торгов на Московской бирже доллар тестировал «круглый» уровень 76 рублей.
Курс американской валюты расчетами «завтра» на 15:57 мск падал на 1,44 рубля, до 75,97 рубля, курс евро терял 1,61 рубля, до уровня 90,40 рубля.
При этом доллар уже опускался до 75,95 рубля — это минимальный показатель с 22 сентября.
В течение дня также росла стоимость нефти марки Brent. На фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса производства компаний BioNTech и Pfizer январские фьючерсы на североморскую нефть подорожали на 7,88 процента до 42,56 доллара за баррель.
Ранее BioNTech сообщила, что их с Pfizer препарат для профилактики COVID-19 показал более чем 90%-ную эффективность. Заявку на регистрацию могут подать уже в ноябре.