10:20 (мск), источник: Известия
Усмирить соседа: как в регионах борются за тишину в домах
Особенно актуальной эта проблема стала с началом пандемии.
В Саратовской области рассматривается «закон о тишине», который установит ряд ограничений как по времени, когда можно шуметь в жилых помещениях, так и на сами источники возможного беспокойства жильцов. Аналогичные законопроекты ранее были приняты в ряде регионов, в некоторых же субъектах этим вопросом вплотную занялись с приходом коронавируса. Что делать, если по ночам шумят соседи или посетители в магазине у дома, — выясняли «Известия».
В Саратовской области региональная дума рассматривает закон об обеспечении тишины и покоя граждан, а именно его доработанную версию. Законодательная инициатива была предложена еще в июле, но тогда столкнулась с критикой
В целом же, согласно законопроекту, в области предлагается ввести запрет на шум с 21.00 до 9.00 с понедельника по четверг, а также в воскресенье и с 22.00 до 10.00 в пятницу, субботу и установленные в соответствии с федеральным и областным законодательством нерабочие праздничные дни. Запретить же нарушать покой депутаты предлагают в квартирах и иных жилых помещениях, на придомовых территориях, в том числе во внутридворовых проездах, а также на детских, спортивных, игровых площадках, расположенных в жилых зонах. Что касается самих источников шума, в их перечень попали различного рода звуковоспроизводящая аппаратура, пиротехника (за исключением периода новогодних праздников) и ремонтные работы.
Как рассказала «Известиям» депутат Саратовской облдумы, одна из инициаторов законопроекта Юлия Литневская, по предложению общественников также была создана шумовая карта города, которая помогла вычислить один из главных городских источников шума, мешающий спать саратовцам.
— Мы запросили в полиции количество обращений, смотрели, где больше всего было составлено административных протоколов за нарушения тишины и покоя граждан. Естественно, главной такой зоной оказался центр города. И вот что мы для себя открыли, выходя на рейды с общественниками по этим горячим точкам города: оказалось, что сейчас огромную роль в шумовом загрязнении играют машины с звуковоспроизводящими устройствами, которые по сути являются передвижными дискотеками. Они нарушают тишину и покой граждан, и поэтому мы включили и их в источники шума в нашем законе, — сообщила Литневская.
В то же время в облдуме намерены учесть интересы не только жильцов, но и предпринимателей. По мнению саратовского депутата, предлагаемое в законопроекте разграничение зон ИЖС и зон
По словам Литневской, в очень многих городах мира есть такое разграничение на спальные районы и зоны, где человек отдыхает и всё ориентировано на развлечения. «У нас же такого зонирования практически нет. И такое предложение будет стимулировать бизнес», — уверена она.
На днях в Общественной палате Тульской области также прошло общественное обсуждение проекта «закона о тишине». В июле этот законопроект был принят в первом чтении. Авторы проекта предложили ввести «периоды тишины» с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00 в будни, а также круглосуточно в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Исключение сделано для проведения ремонта в квартирах в течение года со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. В действующей редакции закона административная ответственность установлена за нарушение покоя граждан с 22.00 до 7.00.
По словам заместителя председателя областной думы и одного из инициаторов законопроекта Александра Балберова, катализатором для разработки поправок стала пандемия, которая привела к росту числа жалоб на шум.
— Более 18 тыс. многоквартирных домов в нашей области. Огромное количество граждан заинтересовано в том, чтобы у них было время спокойно отдохнуть. Особенно это стало очевидно в то время, когда была приостановлена работа детских садов и школ, взрослые перешли на удаленную работу. Все стали жить кучно в этом «социуме многоквартирности», и проблемы обострились, — пояснил Балберов.
В целом же в регионах есть свой закон об административных правонарушениях, а каждый субъект сам устанавливает рамки ночного времени и периоды для проведения ремонтных работ, отметил в разговоре с «Известиями» юрист Кирилл Чернявский:
Но, как правило, штрафы небольшие: для физических лиц они варьируются от 500 до 4 тыс. рублей, а для юридических — до 50 тыс. рублей.
Однако ряд регионов уже обеспечили защиту тишины на законодательном уровне. В июле такой законопроект поддержали в Псковской областной думе. Аналогичные запреты ранее были введены в Москве, а также в Архангельской, Калининградской и Мурманской областях. Так, в столице запрет на шум в жилых домах действует с 23:00 до 07:00. Что касается ремонта, его запрещено проводить с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и праздничные дни. Размер штрафов для граждан составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, а для юридических — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.
Однако закрепить подобные меры также предлагается и на федеральном уровне. Как ранее сообщал член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, на осенней сессии Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий штрафовать жильцов, нарушающих режим тишины ночью.
— Сейчас получается, что собственник жилого или нежилого помещения не несет никакой ответственности за покой соседей. Некоторые регионы устанавливают правила на своих территориях, но они везде разные, а
Согласно проекту, на жильцов возлагается обязанность не нарушать нормы тишины, установленные СанПиН, — 55 Дб в дневное время и 45Дб в ночное. Нарушением не будут считаться плач ребенка, звук шагов при ходьбе или шум от
Но что же делать, если шумные соседи уже мешают спокойно отдыхать дома? В первую очередь желательно зафиксировать сам факт наличия шума, записать на диктофон или снять по возможности видео, советует юрист Василий Воробьев.
— Второй этап — вызов сотрудников полиции, но зачастую самая большая проблема в том, что шумевшие люди выключают звук, когда приезжает полиция. Поэтому обычно сотрудники полиции делают вид, что уезжают, и потом, когда повторно включается музыка, фиксируют это и составляют протокол об административно правонарушении. Но самая большая проблема в том, что соседи могут просто не открыть дверь, и, к сожалению, законом не предусмотрено оснований для входа в жилое помещение без согласия жильцов, кроме как по постановлению суда. Исключения составляют только те случаи, когда за дверью находится ребенок либо когда совершаются преступления. При таких обстоятельствах у людей только один вариант — обращение в суд, например за компенсацией морального вреда, но, как правило, суммы бывают небольшими в таких случаях, — рассказал он в разговоре с «Известиями».
Проще дела обстоят в том случае, если шум исходит не от соседей, а от