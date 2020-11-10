Газпром потребовал от Польши повысить плату за газ

Этот запрос был направлен в PGNiG в ответ на обращение польского импортера от 1 ноября 2020 года о пересмотре цены вниз — с 1 ноября 2020 года.
«По мнению компании, запрос “Газпрома” о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в “Ямальском контракте”, и, следовательно, не имеет силы», — подчеркивает польская сторона в своем заявлении.
Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по новому газопроводу «Ямал-Европа» (так называемый «Ямальский контракт») был подписан 25 сентября 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.
Согласно условиям этого контракта, новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.
PGNiG сейчас ведет переговоры об изменении цены с 1 ноября 2017 года (при этом «Газпром экспорт» ранее заявлял, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения), поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.
В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав «Газпром» выплатить польской компании $1,5 млрд. «Газпром» выплатил разницу, оставив, впрочем, за собой возможность продолжить обжалование этого решения.