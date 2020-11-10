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04:24 (мск), источник: Известия

Авиакомпании автоматизировали продажу полисов от COVID-19

Вместе с продажей билетов авиакомпании стали предлагать купить страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета или в поездке. Об этом «Известиям» рассказали представители авиаперевозчиков и страховых компаний.

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Источник: РИА "Новости"

«ИрАэро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia подтвердили, что предлагают оформить такой продукт вместе с авиабилетом. В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель страхового полиса может рассчитывать на фиксированную выплату 50 тыс. рублей при действии полиса в течение 14 дней с даты перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.

Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 млн рублей. Страховку ANTICOVID для Smartavia и S7 Airlines разработали в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс страховании» подтвердили, что запустили страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета и реализуют ее с «Уральскими авиалиниями».

Авиаперевозчики заявили «Известиям», что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолета, которая продается вместе с билетом, очень популярна среди клиентов. Однако, как выяснили «Известия», галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию, и ее не сразу можно заметить.

В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что не получали жалоб от граждан на навязывание страховок от COVID на борту самолетов. Однако в службе отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента, а выступает навязанной услугой.

Во время загрузки произошла ошибка.
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