Авиакомпании автоматизировали продажу полисов от COVID-19

«ИрАэро», «Уральские авиалинии», S7 Airlines и Smartavia подтвердили, что предлагают оформить такой продукт вместе с авиабилетом. В случае госпитализации с диагнозом COVID-19 держатель страхового полиса может рассчитывать на фиксированную выплату 50 тыс. рублей при действии полиса в течение 14 дней с даты перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании Smartavia.
Максимальная сумма выплаты по страховке доходит до 1 млн рублей. Страховку ANTICOVID для Smartavia и S7 Airlines разработали в «АльфаСтраховании». В «Ренессанс страховании» подтвердили, что запустили страховку от заболевания коронавирусом на борту самолета и реализуют ее с «Уральскими авиалиниями».
Авиаперевозчики заявили «Известиям», что страховка от заболевания коронавирусом на борту самолета, которая продается вместе с билетом, очень популярна среди клиентов. Однако, как выяснили «Известия», галочка о приобретении этого продукта во время оформления и оплаты билета стоит по умолчанию, и ее не сразу можно заметить.
В Роспотребнадзоре «Известиям» сообщили, что не получали жалоб от граждан на навязывание страховок от COVID на борту самолетов. Однако в службе отметили, что автоматическое проставление галочек — это нарушение прав потребителей, потому что не является свободным волеизъявлением клиента, а выступает навязанной услугой.