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10:15 (мск), источник: ТАСС

Росатом обсуждает с Минском строительство второй АЭС и исследовательского реактора

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями Белоруссии строительство еще одной атомной электростанции (АЭС) в стране и исследовательского реактора. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева в сотрудникам Росатома, опубликованном на официальном сайте.

Источник: РИА "Новости"

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме и белорусский блок. Он стал первым блоком поколения “три плюс”, построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей. Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал он.

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Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области по типовому российскому проекту нового поколения «три плюс» АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый блок станции был включен в объединенную энергосистему Белоруссии на прошлой неделе. Опытно-промышленная эксплуатация на этом блоке запланирована на конец ноября — начало декабря, ввод в промышленную эксплуатацию — на первый квартал 2021 года.

Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик проекта — Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

БелАЭС позволит обеспечить около 40% внутренних потребностей в электроэнергии. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт ч. Запуск атомной станции позволит замещать стране около 4,5 млрд куб. м природного газа в год.

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