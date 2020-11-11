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00:48 (мск), источник: ТАСС

Работодатели смогут объявлять простой при невозможности перевода на удаленку

МОСКВА. /ТАСС/. Работодатели получат право объявлять временную приостановку работы при невозможности перевода своих сотрудников на дистанционную занятость. Об этом говорится в поправке ко второму чтению законопроекта об удаленной работе, текст которой имеется в распоряжении ТАСС.

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Источник: Reuters

«При невозможности временного перевода работника на дистанционную работу в силу характера выполняемых им трудовых обязанностей или невозможности работодателя обеспечить работника необходимым для выполнения дистанционной работы оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами работодатель вправе объявить простой по причинам, не зависящим от работодателя и работника», — указывается в поправке, разработанной группой депутатов фракции «Единая Россия» и сенаторов. Она уже внесена на рассмотрение профильного думского комитета.

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Оплата такого простоя будет происходить на общих основаниях — в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада, «если иное не предусмотрено коллективными договорами, соглашениями».

Ранее один из авторов инициативы, первый заместитель главы думских единороссов Андрей Исаев уточнял, что документ планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, он должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

Законопроект о регулировании дистанционной работы, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания, был принят Госдумой в первом чтении 21 июля.

Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха дистанционных работников (в частности, право быть офлайн), регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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