Изменились правила оплаты услуг ЖКХ. К чему готовиться жильцам и как сделать перерасчёт

7 ноября вступили в силу поправки сразу в несколько статей Жилищного кодекса. Они определяют порядок расчёта оплаты за услуги ЖКХ. Сейчас жильцы уже пробуют воспользоваться своими новыми правами на практике. Впрочем, чтобы добиться повышения качества услуг или снизить квартплату, нужно учитывать ряд нюансов.
Кто и как сможет сделать перерасчёт
Жильцам стало проще получить перерасчёт за некачественно оказанные коммунальные услуги. Например, если в квартире скачет напряжение, батареи плохо прогреваются или из крана идёт ржавая вода. Подать заявление на перерасчёт можно было и раньше. Правда, на практике добиться уменьшения суммы в платёжке обычно удавалось в том случае, если коммунальные услуги предоставлялись с перерывами. Например, несколько дней не было воды, не грелись батареи, отключали электричество. В других ситуациях жильцам приходилось проходить все круги коммунального ада, так как постоянно возникал вопрос, а кто будет делать перерасчёт: УК или ресурсоснабжающая организация.
Этим пользовались недобросовестные коммунальщики. В результате управляющие компании были завалены жалобами на не слишком горячую воду из-под крана или еле тёплые батареи в разгар отопительного сезона. Теперь ответ на вопрос, кто должен отвечать за проблемы с ЖКУ, чётко прописан в Жилищном кодексе.
— По новым правилам требовать перерасчёта жильцы должны у той организации, с которой у них заключён договор на обслуживание. Если с управляющей компанией, то у неё, если напрямую с ресурсоснабжающей организацией, то там. Если договор заключён с УК, жилец пишет туда заявление на перерасчёт. Далее не имеет абсолютно никакого значения, кто виноват в некачественном оказании услуги. Если виновата не УК, то она всё равно обязана сделать перерасчёт, а потом самостоятельно разбираться с ресурсоснабжающей организацией и требовать от неё компенсации, — поясняет партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
По её мнению, для потребителей коммунальных услуг вступившие в силу поправки — это большой плюс. Теперь хотя бы понятно, куда обращаться и за что требовать перерасчёт.
Кстати, стоит отметить, что из закона исчезла норма о том, что компания, виновная в некачественном оказании коммунальных услуг, обязана выплатить потребителю штраф. Законодатели решили исключить этот пункт потому, что штрафы в таких ситуациях использовались редко и не становились стимулирующей мерой для организаций.
Как добиться перерасчёта и сколько денег можно сэкономить
Прежде чем потребовать перерасчёт, надо собрать доказательства того, что с качеством услуг ЖКХ есть проблемы. Иначе могут возникнуть проблемы с возвратом денег. Для того чтобы потребовать перерасчёт, потребителю необходимо обратиться в жилищную инспекцию и вызвать оттуда специалиста для проверки качества услуг. Если специалист выявит отклонения, он их зафиксирует.
— Далее жилинспекция составляет акт и передаёт его на руки заявителю. Кроме него доказательствами низкого качества услуг ЖКХ могут быть свидетельские показания, фото, видеосъёмка и так далее. Если жильца не устраивает заключение специалиста, то он может обратиться за повторной экспертизой или вызвать своего независимого эксперта. Но здесь надо просчитать, перекроет ли выгода от перерасчёта стоимость экспертизы или нет. Если требование о перерасчёте отказываются удовлетворить, можно обратиться в суд, — добавляет Светлана Петрикова.
Заслуженный юрист России Иван Соловьев считает, что сейчас станет проще вернуть живые деньги. По его словам, обычно, когда выявляется противоправное или умышленное завышение тарифов, обслуживающие организации практически не идут на возврат денег как таковых. Они предпочитают зачесть переплату в счёт будущих периодов. Теперь, по мнению Ивана Соловьева, вернуть деньги станет проще. На практике переплата только за один месяц может составлять от 500 до нескольких тысяч рублей, если речь идёт о таких услугах, как водоснабжение или отопление.
Если есть проблемы с услугами ЖКХ, то нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Вызов нужно зафиксировать и сообщить своё имя и адрес. Если причина возникновения проблем неизвестна, то должна быть проведена проверка. Причём не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги. Если, конечно, с жильцом не будет согласовано другое время. По факту проверки нужно составить акт.
Ольга Гусеваюрист Европейской юридической службы
Если услуга предоставляется с перерывами, то за это время жильцы освобождаются от оплаты. Это происходит в том случае, если в квартире нет счётчиков.
— Если из-за проблем с ЖКУ вы потерпели убытки или получили вред здоровью, то можете требовать возмещения. Например, если из-за перебоя с электричеством вышла из строя бытовая техника. В ряде случаев можно требовать и возмещения морального вреда (если жильцы претерпели физические или нравственные страдания), — отметила Ольга Гусева.
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