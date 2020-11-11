Bloomberg указал на препятствие для распространения вакцины Pfizer

Необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки разработанной Pfizer и BioNTech вакцины может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где не смогут обеспечить создание необходимой инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.
Вакцина, об успешном ходе третьего этапа испытаний которой компании сообщили 9 ноября, после производства и вплоть до ее разморозки требует хранения при очень низкой температуре: не выше чем минус 70 градусов по Цельсию.
После разморозки ввести человеку ее нужно в течение пяти дней, иначе вакцина станет непригодной для использования. Для успешного формирования иммунитета каждому пациенту нужно сделать две инъекции. Для сравнения, российская вакцина «Спутник V» хранится и транспортируется при температуре не выше минус 18 градусов.
По словам опрошенных Bloomberg экспертов, это отличие создает целый ряд потенциальных проблем. «Производство вакцины является дорогостоящим, ее компоненты нестабильны, транспортировка требовательна с точки зрения низких температур, после разморозки она хранится недолго», — описывает основные из них Дин Шенг, директор базирующегося в Пекине института Global Health Drug Discovery.
«Требование поддерживать экстремально низкие температуры потенциально может привести к порче большого количества вакцины», — согласен с ним специалист по вакцинам из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкл Кинч.
Страны, которые уже заключили контракты на поставки вакцины Pfizer или только планируют это сделать, столкнутся с необходимостью возвести дорогостоящую инфраструктуру для ее транспортировки, хранения и разморозки, причем создавать такие системы, предназначенные для медицинской продукции глубокой заморозки, придется с нуля.
«Нужны огромные инвестиции и координация, которые есть только у богатых стран, — и даже у них, вероятно, только для населения крупных городов», — пишет издание.
Кроме того, даже если отдельные страны смогут позволить себе возвести дорогостоящую инфраструктуру в аэропортах и склады для хранения, остается вопрос так называемой «последней мили — когда речь идет о последнем звене, доставке конкретному пациенту, желающему получить вакцину. Особенно — если речь идет о доставке препарата в труднодоступные районы. Прошедшие кампании вакцинации показывают, что многие люди просто не приходят на вторую прививку, рассказали опрошенные изданием эксперты области здравоохранения.
Странам придется решать вопрос, готовы ли они идти на такие траты или предпочтут дождаться окончания испытаний вакцины, которую можно хранить при температуре минус 20 градусов, отмечает Bloomberg.
Pfizer и BioNTech 9 ноября опубликовали заявление об успехах, которые демонстрирует разрабатываемая ими вакцина от COVID-19. В нем говорилось, что эффективность препарата превышает 90%. Компании сообщили, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 добровольцев из 43,5 тыс. проходивших тесты. На фоне этих новостей акции Pfizer выросли на 15%, а ценные бумаги BioNtech росли в цене более чем на 30% (затем цена скорректировалась до +15%).
В Национальном медицинском исследовательском центре Минздрава заявили, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и одобренной Минздравом в августе, также составляет более 90%.