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13:10 (мск), источник: РБК

Bloomberg указал на препятствие для распространения вакцины Pfizer

Вакцина Pfizer и BioNTec обладает недостатками, которые могут серьезно снизить ее доступность даже для богатых стран. В частности, ее транспортировка и хранение требуют создания дорогостоящей охлаждающей инфраструктуры.

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Источник: Reuters

Необходимость обеспечить крайне низкую температуру хранения и транспортировки разработанной Pfizer и BioNTech вакцины может стать серьезным препятствием для ее продажи в страны, где не смогут обеспечить создание необходимой инфраструктуры, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных изданием экспертов.

Вакцина, об успешном ходе третьего этапа испытаний которой компании сообщили 9 ноября, после производства и вплоть до ее разморозки требует хранения при очень низкой температуре: не выше чем минус 70 градусов по Цельсию.

После разморозки ввести человеку ее нужно в течение пяти дней, иначе вакцина станет непригодной для использования. Для успешного формирования иммунитета каждому пациенту нужно сделать две инъекции. Для сравнения, российская вакцина «Спутник V» хранится и транспортируется при температуре не выше минус 18 градусов.

По словам опрошенных Bloomberg экспертов, это отличие создает целый ряд потенциальных проблем. «Производство вакцины является дорогостоящим, ее компоненты нестабильны, транспортировка требовательна с точки зрения низких температур, после разморозки она хранится недолго», — описывает основные из них Дин Шенг, директор базирующегося в Пекине института Global Health Drug Discovery.

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«Требование поддерживать экстремально низкие температуры потенциально может привести к порче большого количества вакцины», — согласен с ним специалист по вакцинам из Университета Вашингтона в Сент-Луисе Майкл Кинч.

Страны, которые уже заключили контракты на поставки вакцины Pfizer или только планируют это сделать, столкнутся с необходимостью возвести дорогостоящую инфраструктуру для ее транспортировки, хранения и разморозки, причем создавать такие системы, предназначенные для медицинской продукции глубокой заморозки, придется с нуля.

«Нужны огромные инвестиции и координация, которые есть только у богатых стран, — и даже у них, вероятно, только для населения крупных городов», — пишет издание.

Кроме того, даже если отдельные страны смогут позволить себе возвести дорогостоящую инфраструктуру в аэропортах и склады для хранения, остается вопрос так называемой «последней мили — когда речь идет о последнем звене, доставке конкретному пациенту, желающему получить вакцину. Особенно — если речь идет о доставке препарата в труднодоступные районы. Прошедшие кампании вакцинации показывают, что многие люди просто не приходят на вторую прививку, рассказали опрошенные изданием эксперты области здравоохранения.

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Странам придется решать вопрос, готовы ли они идти на такие траты или предпочтут дождаться окончания испытаний вакцины, которую можно хранить при температуре минус 20 градусов, отмечает Bloomberg.

Pfizer и BioNTech 9 ноября опубликовали заявление об успехах, которые демонстрирует разрабатываемая ими вакцина от COVID-19. В нем говорилось, что эффективность препарата превышает 90%. Компании сообщили, что в ходе испытаний заражение коронавирусом было зафиксировано у 94 добровольцев из 43,5 тыс. проходивших тесты. На фоне этих новостей акции Pfizer выросли на 15%, а ценные бумаги BioNtech росли в цене более чем на 30% (затем цена скорректировалась до +15%).

В Национальном медицинском исследовательском центре Минздрава заявили, что эффективность отечественной вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и одобренной Минздравом в августе, также составляет более 90%.

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