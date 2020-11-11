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16:05 (мск), источник: Forbes

Госдума повысила НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Депутаты Государственной думы России в третьем, окончательном чтении приняли закон о новом порядке взимания НДФЛ. С 1 января 2021 года ежегодный доход до 5 млн рублей будет облагаться налогом по ставке 13%, а доход, превышающий 5 млн рублей, — по ставке 15%.

Источник: AP 2020

Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи недвижимости и любого другого личного имущества, за исключением ценных бумаг. Кроме того, налогом 13% будут облагаться доходы в виде выплат по договорам пенсионного страхования и любого другого страхования.

В тексте законопроекта также указывается, что налоговый агент будет освобожден от ответственности за налоговые правонарушения по новому НДФЛ за I квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней «в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему РФ указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года».

Согласно финансово-экономическому обоснованию, повышение налогов позволит пополнить российский бюджет на 60 млрд рублей в 2021 году, на 64 млрд рублей в 2022 году и на 68,5 млрд рублей в 2023 году. Полученные от такого повышения деньги планируется адресно направлять на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, заявлял ранее Вячеслав Володин.

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16:15 (мск)© Ньюстюб
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