Госдума повысила НДФЛ на доходы свыше 5 млн рублей

Повышенный налог не будет распространяться на доходы от продажи недвижимости и любого другого личного имущества, за исключением ценных бумаг. Кроме того, налогом 13% будут облагаться доходы в виде выплат по договорам пенсионного страхования и любого другого страхования.
В тексте законопроекта также указывается, что налоговый агент будет освобожден от ответственности за налоговые правонарушения по новому НДФЛ за I квартал 2021 года, а также от уплаты соответствующих сумм пеней «в случае самостоятельного перечисления налоговым агентом в бюджетную систему РФ указанных сумм налога в срок до 1 июля 2021 года».
Согласно финансово-экономическому обоснованию, повышение налогов позволит пополнить российский бюджет на 60 млрд рублей в 2021 году, на 64 млрд рублей в 2022 году и на 68,5 млрд рублей в 2023 году. Полученные от такого повышения деньги планируется адресно направлять на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями, заявлял ранее Вячеслав Володин.