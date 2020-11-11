16:57 (мск), источник: ТАСС
Белоусов заявил, что высокий уровень безработицы противопоказан для России
Коронавирус обострил социальные проблемы, связанные с безработицей, отметил первый
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Высокий уровень безработицы противопоказан для экономики России. Об этом заявил первый
«Россия, вообще, — это страна, для которой высокая безработица, так же как и для Китая, кстати сказать, кардинально противопоказана. Для нас безработица — это трагедия, очень часто это жизненная трагедия», — отметил он.
По словам первого
«Поэтому 1,3−1,4 млн человек [безработных], которые мы получили в условиях первой волны COVID, — это большая проблема. Президент абсолютно не зря поставил нам такой жесткий KPI, жесткое условие, вернуться обратно, как минимум к 4,6−4,7% [уровня безработицы], которые есть», — подчеркнул Белоусов.
Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит