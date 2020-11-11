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16:57 (мск), источник: ТАСС

Белоусов заявил, что высокий уровень безработицы противопоказан для России

Коронавирус обострил социальные проблемы, связанные с безработицей, отметил первый вице-премьер.

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Источник: Reuters

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Высокий уровень безработицы противопоказан для экономики России. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

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«Россия, вообще, — это страна, для которой высокая безработица, так же как и для Китая, кстати сказать, кардинально противопоказана. Для нас безработица — это трагедия, очень часто это жизненная трагедия», — отметил он.

По словам первого вице-премьера, для России коронавирус обострил социальные проблемы, связанные с безработицей.

«Поэтому 1,3−1,4 млн человек [безработных], которые мы получили в условиях первой волны COVID, — это большая проблема. Президент абсолютно не зря поставил нам такой жесткий KPI, жесткое условие, вернуться обратно, как минимум к 4,6−4,7% [уровня безработицы], которые есть», — подчеркнул Белоусов.

Форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11—13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

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