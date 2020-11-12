Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 ноябряСиничкин день, первое фото Несси и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
20История одного «Москвича»
15:18 (мск), источник: ТАСС

Трутнев сообщил, что экономические показатели Колымы превышают средние по России

По мнению полпреда президента России в ДФО, это говорит о слаженной и компетентной работе властей региона.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 ноября. Экономические показатели Магаданской области превышают цифры не только других регионов Дальнего Востока, но и всероссийские. Об этом в четверг заявил вице-премьер правительства РФ — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в Магадане во время совещания по вопросам социально-экономического развития региона и хода выполнения отдельных поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«В целом Магадан (Магаданская область) на немного, но превышает все средние показатели как по Дальнему Востоку, так и по России. Это говорит о слаженной и компетентной работе руководства региона», — сообщил Трутнев.

Читайте также
Белоусов заявил, что высокий уровень безработицы противопоказан для России

Во время совещания отмечалось, что по итогам 9 месяцев 2020 года индекс промышленного производства региона составил 106,8%. За тот же период всеми хозяйствами области было произведено 495,8 тонны скота и птицы на убой в живом весе, более 4 652 тонн молока, 19,6 млн штук яиц. По сравнению с январем-сентябрем 2019 года производство скота и птицы на убой увеличилось на 8,2%, производство молока — на 1,6%, яиц — снизилось на 14,5%.

На птицефабрике «Дукчинская» ведется плановая замена поголовья птиц, что повлекло за собой увеличение производства мяса и сокращение производства яиц. Объем строительных работ в январе-сентябре 2020 года составил 113,4% к уровню того же периода прошлого года. За 9 месяцев 2020 года введено в действие 5 782 кв. м общей площади жилых помещений.

«В 2019 году в рамках единой субсидии (дальневосточная программа “Единая субсидия”) области выделено 2 млрд рублей на реконструкцию социальных объектов. Сегодня на эти средства уже завершен этап строительства парка “Маяк”, проведен капитальный ремонт двух больниц, учреждений среднего специального образования, до конца года будет построен еще один спортивный комплекс в Магадане и в поселке Ола. С учетом потребностей мы приняли программу “Дальневосточной ипотеки”, сейчас молодые семьи смогут получать льготную ипотеку на покупку жилья и на вторичном рынке», — отметил Трутнев во время совещания.

Ранее в правительстве Магаданской области ТАСС сообщали, что регион осваивает единую субсидию с опережением. Всего в план развития, финансируемый за счет программы, на сегодняшний день на Колыме включено 12 мероприятий общей стоимостью 2,3 млрд рублей. Из них 2 млрд рублей — средства федерального бюджета.

 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе
Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального
Пашинян назвал абсолютным приоритетом признание Карабаха
Мишустин продлил налоговые каникулы до конца года
Ученые нашли способ быстро очистить организм от алкоголя
Снимки красных стен и советского метро победили в фотоконкурсе
Редчайший бриллиант «Призрак розы» из Якутии продан за $26,6 млн
Gnezdo.ru
Отец- легендарный актер СССР. А вот, что с дочкой
Звезды и их сыновья в одном возрасте (фото)
Неземной красоты россиянки без грамма косметики
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Новости партнеров
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Депутат лишился должности в Думе за хамство в соцсетях
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Популярные темы на «Детях»
Картинки (смешные и не очень) 189
Российские студенты будут учится удалённо до 6 февраля?! 161
Я шла, улыбаясь осеннему лесу...(с) 151
Одноклассник неадекват 131
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Новости партнеров
"ЕР": работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Поезд Победы. Молодежь России познакомят с историей ВОВ на их языке
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь