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14:10 (мск), источник: Ведомости

Мишустин продлил налоговые каникулы до конца года

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении еще на три месяца отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба правительства.

Источник: Reuters

«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей будет действовать еще три месяца», — говорится в сообщении.

29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний МСП еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий — на весь 2021 г.

Мишустин позже уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, развлекательной индустрии и отрасли общепита, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, напомнили в правительстве.

Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией.

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