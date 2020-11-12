Мишустин продлил налоговые каникулы до конца года

14:10 (мск), источник: Ведомости
«Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для пострадавшего
29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний МСП еще на три месяца, а мораторий на проверки таких предприятий — на весь 2021 г.
Мишустин позже уточнил, что налоговые каникулы будут продлены в том числе для туристического и гостиничного бизнеса, развлекательной индустрии и отрасли общепита, предпринимателей, занимающихся организацией конференций и выставок, работающих в сфере культуры и спорта, напомнили в правительстве.
Решения об отсрочке налоговых и страховых взносов для бизнеса, а также о введении моратория на проверки были приняты правительством России в апреле этого года в связи с пандемией.