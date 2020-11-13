12:54 (мск), источник: Российская газета
ЦБ обязал банки наладить оплату в магазинах по QR-кодам
С 1 октября 2021 года все системно значимые банки (12 крупнейших) должны обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по
Эти изменения в Положение «О платежной системе Банка России» зарегистрировал Минюст, сообщает ЦБ РФ.
Возможность расчетов по
К 1 октября 2021 года системно значимые банки, а к 1 апреля 2022 года — банк с универсальной лицензией также обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица физическому. Последнее может быть использовано и для выплаты зарплат.
Кроме того, закрепляется возможность использования приложения для оплаты