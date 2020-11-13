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12:54 (мск), источник: Российская газета

ЦБ обязал банки наладить оплату в магазинах по QR-кодам

С 1 октября 2021 года все системно значимые банки (12 крупнейших) должны обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Для банков с универсальной лицензией эта обязанность возникнет с 1 апреля 2022 года.

Источник: Reuters

Эти изменения в Положение «О платежной системе Банка России» зарегистрировал Минюст, сообщает ЦБ РФ.

Возможность расчетов по QR-кодам через СБП появилась в 2019 году, эту опцию внедрили несколько крупных торговых сетей. Такой способ удобен для расчетов в интернет-магазине: не нужно вводить данные карты, достаточно отсканировать QR-код. На кассе обычно удобнее касание картой. Для торгово-сервисных предприятий комиссии за проведение платежей через СБП ниже, чем за платежи по картам.

К 1 октября 2021 года системно значимые банки, а к 1 апреля 2022 года — банк с универсальной лицензией также обязаны настроить переводы в СБП между гражданами по инициативе получателя и платежи от юридического лица физическому. Последнее может быть использовано и для выплаты зарплат.

Кроме того, закрепляется возможность использования приложения для оплаты QR-кодами, которое должна представить НСПК. При этом также без ограничений можно пользоваться подобными приложениями банков, в том числе с участием торгово-сервисных предприятий, отмечает Банк России.

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