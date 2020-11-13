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15:58 (мск), источник: Forbes

«Еще не сдохла»: Чубайс описал энергетическое будущее России анекдотом про лошадь

«Нефтяная лошадь России еще не сдохла», — заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, процитировав анекдот. Вместе с тем, он предсказал стране «поворот» от экономики на основе энергоресурсов. Сейчас избыточно оптимистичные оценки пока еще преобладают над здравыми, добавил Чубайс.

Источник: AP 2020

Мировой энергетический переход произойдет в ближайшие 20−30 лет, заявил председатель правления управляющей компании «Роснано» Анатолий Чубайс, его слова передает «Прайм». По мнению Чубайса, этот переход на другие источники энергии уже начинается, его суть — в последовательном отказе от углеводородов в энергетике. России тоже придется сделать поворот, считает топ-менеджер.

Для нас, нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке: «Если лошадь сдохла, с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще не сдохла? Она, конечно, еще не сдохла, но, мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что «да нет, она еще долго будет, ну как же так: столько была, а теперь исчезнет?».
Анатолий Чубайс
глава «Роснано»

«Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками», — отметил Чубайс (цитата по «РИА Новости»).

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Отход от углеводородов не будет одномоментным, предупредил глава «Роснано»: «Это же не какое-то событие, которое — щелкнул, и все, с завтрашнего утра “все, привет, закрыли”. Для России важно, как будет происходить переход, потому что сейчас топливно-энергетический комплекс — это “20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта”, зависимость от него “титаническая совсем”», продолжил Чубайс. Конец эры углеводородов будет для Европы означать окончание зависимости от России, а для России — потерю колоссальной части экономики, поэтому надо действовать «жестче, напористее, агрессивнее», — отметил он.

Чубайс добавил, что на 2020-е годы придется пик потребления угля, после чего оно пойдет на спад, на 2030-е — пик потребления нефти и на 2040-е — пик потребления газа.

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