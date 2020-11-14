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02:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Потребители нацелились на тотальную экономию

Россияне прекратили ждать улучшения экономической ситуации в ближайшем будущем и планируют сокращать траты. Как прогнозирует «Ромир», доля покупателей, которые выбирают дешевые бренды и товары только по скидкам, существенная уже сейчас, в следующем году вырастет до 38% и 26% соответственно. Торговые сети уже меняют ассортимент в пользу дешевых товаров и запускают новые форматы для экономных потребителей.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В 2021 году доля потребителей, которые предпочитают покупать недорогие бренды, и тех, кто покупает товары только по скидкам, вырастет до 38% и 26% соответственно, говорится в исследовании «Ромир». Для сравнения: в 2014 году эти показатели были на уровне 23% и 3%, в 2019 году — 33% и 17% соответственно. Одновременно доля потребителей, которые не планируют экономить, в 2021 году может сократиться до 7%, против 16% в 2019 году.

Ожидания экономической стагнации в будущем грозит снижением продаж в 90% потребительских категорий, считают в «Ромир». Самое больше давление приходится на сферу развлечений и люкс. Так, более 34% россиян уменьшат свои расходы на кинотеатры, около 29% — на предметы роскоши, а 27% — на рестораны.

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Кроме того, потребители планируют экономить на одежде, товарах для строительства и ремонта и пр. Как отмечают в «Ромир», хотя значительного ухудшения ситуации российские потребители не ждут, позитивных ожиданий у них также не осталось.

Представитель ГК «Обувь России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra) признает, что современный потребитель предпочитает покупать товары по акциям и со скидками, из-за чего компания уже уменьшила долю более дорогих моделей в своих коллекциях.

Гендиректор Boardriders Russia (бренды Boardriders, Quiksilver, DC Shoes, Billabong) Кирилл Ясько также отмечает смещение фокуса в сторону продуктов по акциям. По его словам, покупательский трафик стал более целевым, а доля импульсивных покупок значительно сократилась.

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Смещение спроса наблюдается и в сегменте электроники: в «Связном» говорят, что несколько лет активно наращивают долю недорогих брендов в ассортименте. В «М. Видео—Эльдорадо» отмечают заметную поляризацию спроса: «Мы видим, как растут базовые товары по низким ценам, так и техника в высоком ценовом сегменте. Россияне оценивают траты на технику как инвестиции, кроме того, покупки в сегменте становятся компенсацией за отказ от путешествий и развлечений».

Гендиректор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин говорит, что особенно востребована категория среднего ценового сегмента, а доля охотников за скидками растет.

Кроме интереса к бюджетным торговым маркам и товарам со скидками в «Ромир» фиксируют и рост количества FMCG-сетей в портфеле российского потребителя — с 6,4 магазина в 2013 году до 10,4 точки в этом году. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») объясняют стремление формировать продуктовую корзину в нескольких сетях в том числе желанием снизить траты на еду в условиях снижения реальных располагаемых доходов россиян.

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По данным Росстата, в третьем квартале показатели снизились на 5% после рекордного обвала на 8,4% во втором квартале. В сети «Лента» также заметили, что покупатели посещают больше магазинов в поисках лучших цен.

Исполнительный директор управляющей холдингом «Ромир» Mile Group Инна Караева считает, что текущее перераспределение спроса в сторону более дешевых товаров и товаров со скидками может привести к диверсификации форматов внутри одного ритейлера. Так, X5 в конце октября открыла в Москве первые магазины в формате «жесткий дискаунтер» под новым брендом «Чижик», где представлено около 800 наименований продукции с акцентом на собственные торговые марки компании. «Магнит» также открыл несколько пилотных дискаунтеров «Моя цена» в Самаре, Камышине и под Ульяновском.

Текущий кризис, вызванный ограничениями в связи с пандемией COVID-19, грозит российскому рынку розничной торговли первым за 20 лет падением. По прогнозам Infoline, оборот ритейла в этом году может сократиться на 670 млрд руб., до 32,9 трлн руб. В наибольшей степени пострадают продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей.

Никита Щуренков

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