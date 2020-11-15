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21:12 (мск), источник: Интерфакс

«Роскосмос» сократит штат центрального аппарата и зарплату менеджеров

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — В «Роскосмосе» сократили зарплаты топ-менеджмента и урезали центральный аппарат, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Источник: AP 2020
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Он написал в комментариях в своем фейсбуке, что были урезаны на 15−20 процентов «раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента», на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и со 100 до 15 сокращен аппарат ОРКК (Объединенной ракетно-космической корпорации).

«Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела», — заявил он.

В июне стало известно, что Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (Самара), одно из ключевых предприятий «Роскосмоса», уведомил службу занятости о сокращении 397 работников.

Как пояснили тогда «Интерфаксу» в пресс-службе РКЦ «Прогресс», 397 человек — это общее количество сотрудников, которые уже уволились или должны быть уволены в первом полугодии, а также свободные вакансии.

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