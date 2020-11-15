21:12 (мск), источник: Интерфакс
«Роскосмос» сократит штат центрального аппарата и зарплату менеджеров
Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU — В «Роскосмосе» сократили зарплаты
Он написал в комментариях в своем фейсбуке, что были урезаны на 15−20 процентов «раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента», на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и со 100 до 15 сокращен аппарат ОРКК (Объединенной
«Деньги концентрируются исключительно на создание нового
В июне стало известно, что
Как пояснили тогда «Интерфаксу» в