«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа

Компания поставила за сентябрь 1,9 млрд куб. м газа в страну, что стало максимумом с января 2020 г. Относительно аналогичного показателя 2019 г. экспорт вырос почти в 2 раза — с 1,017 млрд куб. м. В августе «Газпром» поставил 1,37 млрд куб. м газа, а в целом за январь — сентябрь 2020 г. относительно того же периода 2019 г. поставки снизились на 25% до 8,854 млрд куб. м.
С начала 2020 г. «Газпром» терял свою долю на турецком рынке. Так, например, в течение пяти месяцев вплоть до июля лидером по поставкам газа в Турцию был Азербайджан. Сильно росли поставки СПГ в страну преимущественно из Катара и Алжира, а также из США.
Вряд ли Турция пыталась снизить свою зависимость от «Газпрома» по политическим соображениям, как, например, делает Польша, полагает аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов. «Скорее это прагматичный деловой подход, когда Анкара выбирает наиболее дешевое предложение на рынке газа. Прошедшей весной и летом им стал спотовый СПГ», — говорит он.
На фоне снижения цен на европейских хабах Турция активно отбирала СПГ с затоваренного рынка, в частности из США, отмечает эксперт. «Контрактные цены “Газпрома” с турецкими потребителями привязаны к корзине нефтепродуктов с лагом в 6−9 месяцев. Это исторические контракты по гронингенской модели, в портфеле “Газпрома” их осталось не так много, они все больше уступают место более гибким контрактам с хабовой и смешанной индексацией», — поясняет Капитонов.
Полугодовая задержка с нефтяной индексацией изначально создана для большей предсказуемости в планировании профиля закупок газа потребителем, но весной — летом 2020 г. она сыграла с «Газпромом» злую шутку, говорит эксперт.
Когда газ на рынке стал стоить в 2−3 раза дешевле, чем по контракту с российским концерном, турецкие потребители фактически прекратили отбирать контрактные объемы, отмечает Капитонов.
Основная причина падения поставок российского газа в Турцию — его сравнительно высокая стоимость: в первой половине 2020 г. цена российского газа была в три раза выше цен, по которым Турция приобретала на внешнем рынке СПГ на условиях спот, соглашается директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова. А в сентябре контрактные цены на российский газ, будучи привязанными к нефти, начали снижаться, отыгрывая падение котировок черного золота марта 2020 г., поясняет она. Спотовые же цены, напротив, продолжили расти из-за фактора сезонности. Импорт СПГ в сентябре относительно августа снизился на 8,5%. При этом спрос на газ в Турции за этот же период вырос на 17%, говорит Белова.
В сентябре цена поставки «Газпрома» по контрактам с Турцией отразила весеннее падение цен на нефть и российский трубопроводный газ стал конкурентоспособным на турецком рынке и сейчас стоит дешевле или сравнимо с хабовыми котировками, говорит Капитонов. СПГ со спотового рынка устремился, в свою очередь, на азиатские рынки, главным образом в Китай, где цены сегодня на $2 за 1 млн БТЕ выше цен на европейских площадках, замечает он. На этом фоне до конца года стоит ожидать роста поставок газа «Газпрома» на турецкий рынок, уверен эксперт.
К тому же турецким потребителям еще необходимо выполнить условие take-or-pay (бери или плати), однако, скорее всего, даже при высокой динамике в IV квартале оно не будет выполнено и этот момент станет предметом дальнейших переговоров с «Газпромом», полагает Капитонов.
В июне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что семь частных турецких компаний суммарно задолжали «Газпрому» около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных количеств газа по итогам 2019 г. По информации издания, задолженность образовалась по долгосрочным контрактам take-or-pay. В прошлом году Турция снизила закупки российского газа до 15,5 млрд куб. м. В 2020 г. долг только увеличивается, отмечали источники.
В свою очередь, Белова считает, что масштабные локдауны в Европе могут привести к избытку СПГ на рынке и, соответственно, к падению спотовых цен на газ до уровня или даже ниже цен «Газпрома».
В этом случае рост объемов экспорта российского газа в Турцию замедлится, полагает она. При сохранении текущих условий прохождения второй волны коронавирусной эпидемии объемы поставок увеличатся. Дальнейший рост также может быть обусловлен фактором зимы 2020−2021 гг., ожидается, что она будет более суровой, чем прошлая, замечает аналитик.
В текущей ситуации, когда фактические объемы поставок российского газа в страну падают, а в конце 2021 г. истекает контракт «Газпрома» с Botas и рядом независимых турецких компаний на поставку 8 млрд куб. м газа, необходимо предпринять усилия для продления хотя бы части этих контрактов, говорит она. Это во многом и определит будущее положение «Газпрома» в Турции, уверена эксперт. «При этом не стоит забывать, что в период охлаждения отношений между Москвой и Анкарой в конце 2015 г. после уничтожения нашего бомбардировщика турецкие власти поставили цель полного замещения российского газа», — отмечает Белова.