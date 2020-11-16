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16:11 (мск), источник: RNS

Американская Moderna оценила эффективность своей вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила, что по результатам третьей фазы испытаний ее вакцина от нового коронавируса показывает эффективность 94,5%.

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Источник: AFP 2020

Отмечается, что в ходе испытаний на 30 тыс. добровольцах, заражение коронавирусом после вакцинации произошло на промежуточном этапе только у 95 человек. Из них 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вместо препарата вводилось плацебо.

Среди прошедших вакцинацию непосредственно препаратом mRNA-1273 заразились только пять человек.

«Первичная конечная точка исследования COVE фазы 3 основана на анализе подтвержденных и рассмотренных случаев COVID-19, начиная с двух недель после введения второй дозы вакцины. Этот первый промежуточный анализ был основан на 95 случаях, из которых 90 случаев COVID-19 наблюдались в группе плацебо по сравнению с 5 случаями, наблюдаемыми в группе мРНК-1273, что привело к точечной оценке эффективности вакцины в 94,5% (p <0,0001)», — говорится в релизе компании.

Отмечается также, что у большинства испытуемых не было каких-либо заметных побочных последствий вакцинации.
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По словам гендиректора Moderna Стефана Банселя, результаты свидетельствуют о том, что вакцина способна предотвращать заболевание COVID-19, в том числе и в тяжелой форме.

Теперь компания собирается подать заявку на разрешении использования ее вакцины в чрезвычайных ситуациях в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). До этого глава FDA Стивен Хан в интервью изданию Financial Times сообщил, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний.

9 ноября западные фармкомпании Pfizer и BioNTech сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. По их словам, препарат продемонстрировал эффективность более чем на 90% среди испытуемых. Вакцина состоит из двух доз. Отмечается, что защита от коронавируса наступает спустя 28 дней после начала вакцинации. Регистрация вакцины в США, как ожидается, состоится в ноябре.

11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в российском НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, которая получила международное название «Спутник V». 14 октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром «Вектор».

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