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20:13 (мск), источник: Ведомости

Акции американской Moderna выросли на 10% после новостей о вакцине

Акции американской фармацевтической компании Moderna выросли на 10% на бирже NASDAQ на фоне новостей о высокой эффективности вакцины от коронавиурса ее производства, свидетельствуют данные площадки.

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Источник: AP 2020

К 17.31 мск бумаги Moderna на бирже NASDAQ подорожали на 10%, до $98,34 за акцию. По состоянию на 17:55 мск цена акций скорректировалась до $96.04 (+7,4%).

Кроме того, на фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.

Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.

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