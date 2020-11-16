Акции американской Moderna выросли на 10% после новостей о вакцине

К 17.31 мск бумаги Moderna на бирже NASDAQ подорожали на 10%, до $98,34 за акцию. По состоянию на 17:55 мск цена акций скорректировалась до $96.04 (+7,4%).
Кроме того, на фоне сообщений о высокой эффективности вакцины Moderna выросли ключевые биржевые индексы: Dow Jones вырос на 1,23%, до отметки 29 843,06, а S&P 500 на 0,76% (до 3 612,44). Индекс Nasdaq вырос на 0,06% — до 11 836,66.
Ранее сегодня Moderna сообщила, что, согласно промежуточным результатам третьей фазы клинических испытаний, ее вакцина показала эффективность в 94,5%. В испытаниях приняли участие более 30 000 добровольцев. 95 из них заразились коронавирусом, однако 90 человек вместо вакцины получили плацебо. Вакцина конкурентов Moderna от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2) показала эффективность в 90%.