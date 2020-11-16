Аналитики заявили о завершении «здорового роста» кредитования в России

«Мы считаем, что темпы здорового роста розничного кредитования достигли максимального уровня и, как следствие, кредитный цикл розничного кредитования в России завершился в середине 2020 г.» — говорится в тексте документа.
По данным аналитиков, в 2018 г. задолженность российских домохозяйств по кредитам выросла на 22% год к году, а в 2019 г. — на 18%. При этом за первые восемь месяцев текущего года рост составил 12% год к году.
Таким образом, в конце 2020 г. этот показатель будет на уровне 10−12%, считают в S&P.
Вместе с тем вырастет доля проблемных кредитов в розничном сегменте, предупредили аналитики.
Так, в этом и следующем году она может составить 6%, тогда как в начале 2020 г. была на уровне 4,3% — минимальном значении за последнее десятилетие.
В S&P отметили, что подобная динамика обусловлена неравномерным распределением показателей благосостояния и уровня задолженности между регионами страны.
«Мы отмечаем не только повышение концентрации домохозяйств с очень низким уровнем задолженности в некоторых регионах, но и рост числа заемщиков с низким уровнем доходов, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, что обусловливает увеличение дисбалансов», — следует из оценки аналитиков.
Эксперты пояснили, что пока качество активов в розничных портфелях российских банков поддерживается за счет высокой доли ипотечных кредитов. В этом секторе доля проблемных долгов составляет порядка 1%. Однако в дальнейшем объем потерь кредитных организаций по таким ссудам будет ухудшаться, считают в агентстве.