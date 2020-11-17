11:08 (мск), источник: Life.ru
Банки меняют условия расчётов по кредитным картам. Чем это грозит клиентам
Осенью стали меняться тарифы на обслуживание кредитных карт. Кто рискует переплатить и остаться без бонусов?
Весной на фоне первой волны пандемии коронавируса банки стали выдавать меньше кредитных карт. Эта тенденция продолжалась почти всё лето, но с августа ситуация стала меняться. Сейчас карт выдаётся примерно такое же количество, как и до пандемии. Этот факт отметили практически во всех крупных банках и бюро кредитных историй.
Впрочем, многие клиенты замечают, что предложения по кредиткам стали порой совсем не такими заманчивыми, как раньше. Кроме того, не в лучшую сторону могут меняться условия и по ранее выданным картам. Здесь можно выделить несколько вариантов.
Первый — увеличивается сумма, на которую клиент обязан сделать покупки, чтобы банк не брал процент за пользование картой. Допустим, раньше требовалось потратить 7 тыс. рублей в месяц, а сейчас — 10 тыс.
Второй — меняется процент на остаток. Как правило, на кредитку можно положить свои деньги и пользоваться ими. При этом есть карты, по которым банк начисляет процент на остаток собственных средств. Он может быть равен ставке по накопительному счёту.
Третий — меняются условия использования кешбэка и его размер. Например, для ряда карт отменили повышенный кешбэк в определённых категориях. Он мог составлять порядка 10%. Схожая ситуация может складываться и с другими бонусами от банка.
Это лишь несколько наиболее типичных неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются обладатели кредитных карт. Реже встречаются жалобы на то, что клиенту неожиданно для него просто обнулили лимит.
— Банкам приходится идти на то, чтобы сокращать количество и объём бонусов и разных других привилегий для держателей карт. Доходы клиентов за время пандемии в основном снизились. Банки идут на такие шаги, чтобы сохранить возможность выдавать карты и увеличивать лимиты потенциальным заёмщикам. Они таким образом снижают свои возросшие риски, ведь у клиентов сократились доходы, снизился уровень накоплений, но при этом растёт спрос на кредитные карты, — пояснил основатель компании «Баланс-платформа» Леван Назаров.
Банки прежде всего отказываются от тех бонусов, которые стоят им расходов. В итоге заёмщики могут недополучить десятки тысяч рублей в рамках обещанных даже первоклассными банками благ.
Зачастую у клиентов могут списать от 500 до 5000 рублей за обслуживание различных категорий банковских карт. Рухнувшие надежды ждут и заядлых шопоголиков: вместо астрономических скидок в магазинах они получают символическое снижение цены на определённый товар или услугу. Обычно порядка одного процента.
В то же время обо всех изменениях по обслуживанию карт банки должны уведомлять своих клиентов. Соответствующие сообщения могут рассылаться непосредственно держателю карты через СМС, личный кабинет,
— К сожалению, данных изменений избежать нельзя. Банк может изменить условия, которые прямым образом не указаны в заключаемом договоре. Оформляется это, как правило, пунктом о том, что стоимость тех или иных услуг определяется действующими тарифами. Фактически идёт отсылка к документу, который банк может видоизменить по своему усмотрению, — пояснил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.
Если клиента не устраивает обслуживание по карте, он может её закрыть. Правда, тут обязательно нужно проверить, нет ли перед банком
— Кстати, клиент может попытаться в частном порядке решить вопрос об изменении ряда позиций договора с банком. Этот вопрос согласовывается отдельно. Такой шаг для банков редок, но показателен в части лояльности к клиенту, — пояснил Антон Рогачевский.
В то же время банк может очень дифференцированно относиться к разным группам клиентов. По одним картам условия могут изменяться в худшую сторону, а по другим — в лучшую. Это касается обычно привилегированных или зарплатных клиентов. Так что если условия по карте стали хуже в одном банке, то они могут быть значительно лучше в другом. Например, в том, куда приходит зарплата или где открыт вклад.