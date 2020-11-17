Байден пообещал поднять минимальную зарплату до $15 в час

Минимальная заработная плата в США будет повышена до $15 в час. Об этом в Twitter заявил кандидат от Демократической партии США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов.
По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будет повышена почасовая зарплата. «Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективных договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», — написал Байден.
Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.
Минимальная заработная плата, установленная министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в $12 в час.
При этом в нескольких штатах — Джорджии, Вайоминге — эта цифра ниже федерального минимума, а в Американском Самоа действуют специальные минимальные ставки зарплаты.
Повышение МРОТ являлось одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Байдена. Во время дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом 22 октября демократ заявил, что повышение минимальной ставки почасовой оплаты до $15 является одним из способов поддержки малого бизнеса, который испытывает проблемы из-за пандемии COVID-19.
Трамп в ответ заявлял, что повышение минималки заставит многие предприятия закрыться или же уволить значительную часть сотрудников. При этом он пообещал рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в случае избрания на второй срок.