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04:13 (мск), источник: РБК

Байден пообещал поднять минимальную зарплату до $15 в час

Сейчас она составляет $7,25 в час. Повышение минималки будет происходить, по словам Байдена, во время восстановления экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции.

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Источник: Reuters

Минимальная заработная плата в США будет повышена до $15 в час. Об этом в Twitter заявил кандидат от Демократической партии США Джо Байден, которого американские СМИ называют победителем президентских выборов.

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По его словам, когда страна начнет восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, будет повышена почасовая зарплата. «Мы сделаем это с более высокой заработной платой, включая минимальную заработную плату в размере 15 долларов, лучшими льготами и более сильными коллективных договорами, которые позволят вам обеспечивать семью», — написал Байден.

Он отметил, что все это позволит вернуть американский средний класс и сделать его лучше, чем когда-либо.

Минимальная заработная плата, установленная министерством труда США, составляет сейчас $7,25 в час. При этом многие штаты имеют куда более высокую минималку. В штате Вашингтон нижняя планка установлена в размере $13,5 в час, в Массачусетсе — $12,75 в час. Еще ряд американских штатов — Мэн, Коннектикут, Колорадо, Аризона, Калифорния, Орегон — имеют МРОТ в $12 в час.

При этом в нескольких штатах — Джорджии, Вайоминге — эта цифра ниже федерального минимума, а в Американском Самоа действуют специальные минимальные ставки зарплаты.

Повышение МРОТ являлось одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Байдена. Во время дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом 22 октября демократ заявил, что повышение минимальной ставки почасовой оплаты до $15 является одним из способов поддержки малого бизнеса, который испытывает проблемы из-за пандемии COVID-19.

Трамп в ответ заявлял, что повышение минималки заставит многие предприятия закрыться или же уволить значительную часть сотрудников. При этом он пообещал рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты в случае избрания на второй срок.

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