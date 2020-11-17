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20:38 (мск), источник: РИА Новости

Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Если клиенту банка позвонили телефонные мошенники, то лучше всего не продолжать с ними разговор, не давать простых утвердительных ответов, заявил первый замглавы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев, выступая на ежегодной конференции Ассоциации российских банков.

Источник: РИА Новости

«Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», — пояснил он.

Ранее корреспонденты РИА Новости сталкивались со звонками злоумышленников, представлявшихся сотрудниками кредитной организации. Незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ «да».

Ряд экспертов предположил, что так мошенники пытаются заполучить голосовой образец человека, чтобы украсть у него денежные средства — ведь некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник.

Как уточнил Сычев, уловка со словом «да» рассчитана на то, что на стороне банка есть автоматизированная система с голосовым интерфейсом. Однако пока в России таких кредитных организаций не очень много, а круг связанных с этим операций «сильно ограничен».

«Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов. — Прим. ред.) не дошли. Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто “да” и “нет” недостаточно. Там все гораздо сложнее», — рассказал он.

«Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву», — добавил эксперт. «Но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой», — ответил Сычев на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговора с незнакомыми.

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