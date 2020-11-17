Центробанк дал рекомендации, как нужно разговаривать с мошенниками

«Внимательно выслушать этот звонок. Повесить трубку и позвонить в банк», — пояснил он.
Ранее корреспонденты РИА Новости сталкивались со звонками злоумышленников, представлявшихся сотрудниками кредитной организации. Незнакомцы несколько раз переспрашивали имя и отчество собеседника, так чтобы получить ответ «да».
Ряд экспертов предположил, что так мошенники пытаются заполучить голосовой образец человека, чтобы украсть у него денежные средства — ведь некоторые банковские операции можно подтвердить через звонок на голосовой помощник.
Как уточнил Сычев, уловка со словом «да» рассчитана на то, что на стороне банка есть автоматизированная система с голосовым интерфейсом. Однако пока в России таких кредитных организаций не очень много, а круг связанных с этим операций «сильно ограничен».
«Мы еще до такого уровня (фиксации этих ответов. — Прим. ред.) не дошли. Понятное дело, что пытаются эту историю тестировать, но даже в тех банках, которые реализуют такие сервисы, там просто “да” и “нет” недостаточно. Там все гораздо сложнее», — рассказал он.
«Опираясь на экономику процесса злоумышленников, можно сказать, что они прощупывают почву», — добавил эксперт. «Но, очевидно, использовать в массовом масштабе им будет сложно, поскольку выигрыш будет не сильно большой», — ответил Сычев на вопрос про риск утвердительных ответов во время разговора с незнакомыми.