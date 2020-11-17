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15:11 (мск), источник: РИА Новости

Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Китайская компания Oppo показала концепт смартфона X 2021. Устройство оснащено гибким дисплеем, который вытягивается из корпуса, сообщает XDA-Developers.

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В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.

При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.

Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.

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