Показан первый смартфон, экран которого можно растягивать

В стандартном состоянии смартфон похож на стандартное современное устройство. Но достаточно потянуть за края Oppo X 2021 и он превратится в 7,4-дюймовый планшет. Гибкий OLED-дисплей, как утверждают создатели, обладает повышенной прочностью.
При создании рулонного смартфона Oppo подала заявки на 122 патента. Здесь задействован механизм Roll Motor с двумя электромоторами. Он обеспечивает равномерное растягивание смартфона без риска повреждения гибкого экрана. Интересно, что в смартфоне предусмотрены и промежуточные состояния между минимальной и максимальной диагональю.
Об остальных характеристиках смартфона ничего неизвестно, как и то, когда и по какой цене X 2021 поступит в продажу.