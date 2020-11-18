Британия хочет к 2030 году перевести целый город на водородное отопление

Согласно документу, в «зеленые» проекты королевства будет инвестировано более £12 млрд и создано около 250 тыс. новых рабочих мест.
Как отметил Джонсон, несмотря на пандемию коронавируса, страна не отказывается от амбициозных планов по защите экологии и окружающей среды.
«Хотя в этом году мы пошли совсем не по тому пути, который ожидали, Великобритания смотрит в будущее и использует возможности, чтобы вернуться к “зеленым” планам», — цитирует премьер-министра «РИА Новости».
Ожидается, что в течение десяти лет госсредства пойдут на развитие ветроэнергетики, водородной и ядерной энергетики, расширение производства электромобилей, развитие экологичного городского транспорта, сокращение выбросов CO2 до нуля на авиационном и морском транспорте, строительство энергоэффективных жилых домов и зданий.
К 2030 году Соединенное Королевство намерено избавиться от 10 млн т углекислого газа и таким образом стать мировым лидером в области технологий по улавливанию и хранению вредных выбросов из атмосферы.
Перевести дома сначала одного района на отопление и приготовление пищи при помощи водорода планируется к 2023 году, к 2025 году количество домов будет доведено до эквивалентных размеру одной деревни, а к 2030 году число таких домов возрастет до десятка тысяч, что соответствует масштабам небольшого города.
В ближайшие десять лет в Великобритании также планируется высадить деревья на площади 30 тыс. га, а также полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Одновременно власти намерены развивать финансовые продукты, которые будут способствовать росту «зеленых» технологий.
22 октября правительство России утвердило план мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. Установлены меры по формированию и развитию этой отрасли. Минэнерго, Минпромторг, Минэкономики, Минобрнауки и Минприроды должны в I квартале 2021 года разработать концепцию развития водородной энергетики и подготовить предложения по стимулированию развития водородных технологий.
В 2024 году российские Минпромторг, Минэнерго, Минобрнауки и Минэкономики с участием «Газпрома» и «Росатома» должны будут в том числе обеспечить создание, производство и применение водорода без выбросов углекислого газа и испытания газовых турбин на метано-водородном топливе.