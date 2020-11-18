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08:31 (мск), источник: Газета.Ру

Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Минтруд предложил изменить минимальный размер пенсионных накоплений, при котором они выплачиваются не единовременно, а ежемесячно и пожизненно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное министерством в Пенсионный фонд России (ПФР).

Источник: РИА "Новости"

Ведомство попросило ПФР «проработать» изменение условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений с участниками рынка.

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Так, единовременную выплату предлагают осуществлять в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса», — рассказали в министерстве. Там отметили, что никаких решений о принятии каких-либо изменений в законодательстве пока не принято.

На сегодняшний день накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счету есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, то деньги выдаются единовременно.

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