Минтруд предложил повысить единовременные выплаты пенсионерам

Ведомство попросило ПФР «проработать» изменение условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений с участниками рынка.
Так, единовременную выплату предлагают осуществлять в том случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).
«Минтруд поручил ПФР проработать различные варианты выплаты накопительной части пенсии и представить предложения с учетом данных НПФ для дальнейшего рассмотрения вопроса», — рассказали в министерстве. Там отметили, что никаких решений о принятии каких-либо изменений в законодательстве пока не принято.
На сегодняшний день накопительная пенсия выплачивается россиянам, у которых на счету есть достаточно денег, чтобы ежемесячные выплаты превышали 5% по отношению к размеру совокупных пенсионных выплат. Если объем накоплений меньше, то деньги выдаются единовременно.