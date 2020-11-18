Pfizer и BioNTech заявили о 95% эффективности вакцины от COVID-19 по итогам исследований

Ранее говорилось об эффективности этой вакцины в 90% случаев.
«Наша вакцина дает высокий уровень защиты от COVID-19 всего через 29 дней после введения первой дозы», — цитирует СNBC генерального директора BioNTech Угура Сахина.
По словам производителей, эффективность вакцины Pfizer и BioNTech одинакова для всех возрастов, рас и национальностей. В материале отмечается, что для пожилых людей, которые относятся к группе риска, эффективность этого препарата все же несколько ниже — более 94%.
В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По информации ВОЗ, до третьей фазы клинических исследований дошли шесть вакцин:
В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Сегодня, 18 ноября, Роспотребнадзор объявил о разработке «Вектором» еще трех вакцин от коронавируса. Также клинические испытания проходит третья российская вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова.