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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Pfizer и BioNTech заявили о 95% эффективности вакцины от COVID-19 по итогам исследований

Немецкая компания BioNTech и американская фирма Pfizer по завершении клинических испытаний совместно разработанной ими вакцины от коронавируса заявили, что доказали ее эффективность на уровне 95%, сообщает телеканал СNBC со ссылкой на заявления компаний.

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Источник: Reuters

Ранее говорилось об эффективности этой вакцины в 90% случаев.

«Наша вакцина дает высокий уровень защиты от COVID-19 всего через 29 дней после введения первой дозы», — цитирует СNBC генерального директора BioNTech Угура Сахина.

По словам производителей, эффективность вакцины Pfizer и BioNTech одинакова для всех возрастов, рас и национальностей. В материале отмечается, что для пожилых людей, которые относятся к группе риска, эффективность этого препарата все же несколько ниже — более 94%.

В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19. По информации ВОЗ, до третьей фазы клинических исследований дошли шесть вакцин:

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  • Оксфордского университета (совместно с AstraZeneca),
  • американской Moderna (совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США),
  • немецкой BioNTech (совместно с Fosun Pharma и Pfizer),
  • китайской Sinovac,
  • Уханьского института вирусологии.
  • Пекинского института вирусологии (обе совместно с Sinopharm).

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса: «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Сегодня, 18 ноября, Роспотребнадзор объявил о разработке «Вектором» еще трех вакцин от коронавируса. Также клинические испытания проходит третья российская вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова.

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